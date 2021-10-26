В Киевской области отсутствие отопления спасло детей от смерти при взрыве в детском саду

В Киевской области отсутствие отопления спасло детей от смерти при взрыве в детском саду

Специалисты выясняют все обстоятельства происшествия и обещают впоследствии предоставить все выводы.

В детском саду Киевской области в селе Кодаки Обуховского района произошел взрыв. Разрушена часть здания. Произошло это, по предварительной информации, — из-за утечки бытового газа.

Об этом 26 октября, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Сейчас на месте инцидента — куча кирпичей, выбитые окна и двери и огромная дыра в помещении пищеблока детского сада "Вербиченька", где все и произошло.

Взрыв был такой силы, что дверь здания вылетела на соседнюю детскую площадку. А произошло все около трех часов дня.

Как уточнили в пресс-службе Нацполиции, правоохранители установили, что сегодня работники газового хозяйства сняли пломбы на газовых счетчиках и начали отапливать помещение сада газом.

Специалисты выясняют все обстоятельства происшествия и обещают впоследствии предоставить все выводы.

По словам местных властей, в садике учится 38 воспитанников. Но, потому что в заведении холодно, не все родители пускают своих малышей в группы. Сегодня утром было только трое детей, ушедших домой еще до полудня. Потому удалось избежать человеческих жертв.

Новости Киевской области: в детском саду произошел взрыв - есть ли пострадавшие

Отмечается, что не пострадали и сотрудники сада, потому что основное здание детского учреждения находится в стороне от взорвавшегося пищеблока.

Сейчас занятия на территории учебного заведения прекращены, поскольку находиться здесь опасно.

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