В Киевской области отсутствие отопления спасло детей от смерти при взрыве в детском саду

Специалисты выясняют все обстоятельства происшествия и обещают впоследствии предоставить все выводы.
В детском саду Киевской области в селе Кодаки Обуховского района произошел взрыв. Разрушена часть здания. Произошло это, по предварительной информации, — из-за утечки бытового газа.
Об этом 26 октября, говорится в сюжете ТСН.19:30.
Сейчас на месте инцидента — куча кирпичей, выбитые окна и двери и огромная дыра в помещении пищеблока детского сада "Вербиченька", где все и произошло.
Взрыв был такой силы, что дверь здания вылетела на соседнюю детскую площадку. А произошло все около трех часов дня.
Как уточнили в пресс-службе Нацполиции, правоохранители установили, что сегодня работники газового хозяйства сняли пломбы на газовых счетчиках и начали отапливать помещение сада газом.
Специалисты выясняют все обстоятельства происшествия и обещают впоследствии предоставить все выводы.
По словам местных властей, в садике учится 38 воспитанников. Но, потому что в заведении холодно, не все родители пускают своих малышей в группы. Сегодня утром было только трое детей, ушедших домой еще до полудня. Потому удалось избежать человеческих жертв.
Отмечается, что не пострадали и сотрудники сада, потому что основное здание детского учреждения находится в стороне от взорвавшегося пищеблока.
Сейчас занятия на территории учебного заведения прекращены, поскольку находиться здесь опасно.
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