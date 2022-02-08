В Киевской области полицейские пристроили щенков в приют

В их участок местные принесли коробку с семью маленькими собаками и оставили.

Пристроить целый выводок щенков — такую внезапную и необычную задачу получили полицейские Киевщины. В их участок местные принесли коробку с семью маленькими собаками и оставили. Деваться было некуда, хвостатым нужен уход, поэтому их отдали в приют, — говорилось в сюжете ТСН.19:30 7 февраля.

Четыре черненьких и три рыженьких – этих красавчиков нашли на улице мужчина с женщиной. Когда начали гадать, куда же с ними податься, в голову пришла полиция.

Сначала начали расспрашивать между своими, может, кому-то, не нужна собачка. Но у кого уже есть, другие же — еще не решились. Потому весь выводок решили пристроить в приют.

Четырехлапые сейчас живут в большом ящике. Здесь – все удобства – мягкая солома, крыша над головой, рядом – вода и корм. Малыши – удивительно игривые и постоянно прижимается друг к другу. Семь маленьких клубочков смешиваются в один большой и без конфликтов – не обходится.

Полицейская Юля, привезшая щенков в приют, впервые их навещает. Говорит, если бы не свой дома, то точно кого-то бы забрала. А пока компанию малышам в этом приюте будут составлять еще 170 собак.

И это – максимум, который может принять заведение. Сейчас здесь – ни одного свободного вольера.

Породистые и дворняжки, большие или малые, совсем щенки или уже солидного возраста. В приютах собаки – на любой вкус. Но каждая из них — ждет своего хозяина, ведь как бы хорошо к ним ни относились здесь, но все же — семья есть семья.

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