В Киевской области после столкновения вспыхнул автомобиль: отец с сыновьями успели выскочить, мать — зажато внутри

В Киевской области после столкновения вспыхнул автомобиль: отец с сыновьями успели выскочить, мать — зажато внутри

Дым был виден в нескольких сотнях метров от самого места аварии.

В Киевской области семья с двумя детьми попала в аварию. Накануне машина, в которой они ехали, столкнулась с другой – и мгновенно вспыхнула. От удара женщину зажало в салоне, поэтому ее пришлось высвобождать из пылающего авто. Погасить огонь удалось только тогда, когда на место приехали спасатели. Сейчас все четверо пострадавших находятся в больнице с травмами разной степени тяжести.

О том, какие прогнозы дают врачи и что могло стать причиной аварии – 27 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.

Отмечается, что за рулем сидел 32-летний мужчина. В салоне находились жена и два маленьких сыновей: 9 и 7 лет.

Машина загорелась, когда столкнулась с находящимся впереди внедорожником. Отец с сыновьями успел выпрыгнуть из машины. Мать – зажало внутри.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Всю семью доставили в Броварскую центральную районную больницу. Из всех в самом тяжелом состоянии была мать. Ее вместе со старшим сыном забрали в реанимацию, а отца с младшим – в травматологическое отделение.

Состояние всех четверых врачам удалось стабилизировать.

"У женщины - политравма. У нее закрытая черепно-мозговая травма и тяжелые переломы: перелом таза, ребер. Ее состояние сейчас тяжелое, но стабильное. Старший сын — средней степени тяжести", — рассказал врач-травматолог Андрей Доценко.

У отца и младшего сына – переломы. Когда семья сможет вернуться домой – врачи не загадывают. По меньшей мере, новогодние праздники им еще предстоит провести в больнице.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Есть информация, что дети ехали без автокресел и были не пристегнуты. Впрочем, ее еще проверяет полиция.

В настоящее время идет следствие, продолжают устанавливать обстоятельства происшествия и проводить экспертизы.

Уголовное производство было открыто по факту нарушения правил дорожного движения. Как именно произошла авария, пока не сообщают.

В Киевской области семья с двумя детьми попала в аварию | Новости Украины

Напомним:

Вблизи села Вербовое Киевской области 34-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и врезался в дерево. На месте ДТП погиб 14-летний племянник мужчины.

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