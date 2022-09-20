В Киевской области пострадавшие от войны получили новые дома: в ПЦУ и меценаты призывали присоединяться к инициативе

В Киевской области люди, которые во время активной фазы боевых действий с армией РФ потеряли жилье, получили ключи от новых помещений. На освящение домов, строившихся за средства спонсоров, приехал митрополит ПЦУ Эпифаний, говорится в сюжете ТСН.

Среди заселившихся в новый дом есть 85-летняя Феликса Драченко, которая пережила две войны. Она не верила в чудо, но возле сожженной россиянами старого дома построили новый дом для ее дочери и кота.

Также ключи получил и Александр Савчук, известный тем, что передал координаты своего роскошного дома украинским артелеристам со словами: "Там полно россиян. Бейте их". "Когда я наводил со второго этажа, жена говорила, что это мой дом. А у меня была одна мысль: отстроим после победы, пусть лупят. Это поступок гражданина", — поделился воспоминаниями мужчина.

В дома заселились и другие пострадавшие семьи. Они все это время жили с детьми и стариками в соседских гаражах и погребах. Дома по современным технологиям построили за счет Митрополичьего фонда Православной Церкви Украины. Меценат Андрей Мацола выделил на эту программу 20 миллионов гривен. По его словам, он не мог смотреть, как старые и малые жили в ужасающих условиях.

"Мы выбирали многодетные семьи, потерявшие все, поэтому сконцентрировались на трех селах — Андреевка в Макаровском районе, Озера и Мощун. Эти села разрушены на 80%. У меня у самого дом в Вышгородском районе Киевской области и, слава Богу и нашим защитникам, рашисты не дошли до моего дома в шести километрах. Я как украинец считаю необходимым помочь соседям", — рассказал Андрей Мацола.

Военный Андрей Бондаренко напоминает, как его дом сожгли россияне, когда узнали, что владелец воевал на Донбассе за Украину. "Они его подожгли умышленно. Соседи выскочили тушить, но они с автоматами и сказали: "Назад". Соседи извинялись и плакали", — вспоминает он.

Украинцам сейчас тяжело как никогда, но именно сейчас нужно объединиться и поддержать друг друга, особенно нуждающихся, говорят священники Православной Церкви Украины. Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний призвал творить добро. "У меня такая радость на душе, что мы сумели претворить это все в жизнь, потому что, когда несколько месяцев назад мы посещали эти места и видели эти разрушения, у нас возникло желание помочь людям – построить дома, чтобы они могли встретить холод и зиму. Мы призваны делать добро", – добавляет митрополит.

Эпифаний стремится, чтобы инициатива по строительству нового жилья действовала в будущем, если церкви и нуждающимся будут помогать меценаты.

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