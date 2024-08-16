В Киевской области построили первый в Украине инклюзивный городок для военных: кто там получит жилье

В Киевской области построили первый инклюзивный городок для военных. Меньше года понадобилось государству, чтобы на месте леса выросло пять десятков домов.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Елены Гущик.

Как возводился городок

ТСН первые, кого еще до официального открытия приглашают в этот жилой городок. Всего в комплексе 59 домов. Глава Киевщины ведет нас по дорожкам - здесь почти нет лестниц, у каждого дома собственная терраса. Посреди городка вскоре вырастет магазин, появится почта и несколько зон для отдыха

"Вы можете увидеть площадку - площадь, которая сделана будет амфитеатром, где смогут ветераны своими семьями собираться и проводить мероприятия, поиграть у костра вечером, дальше обустраивается площадка детская для детей, там обустраивается гриль зона. Чуть дальше еще спортивная площадка для ветеранов", - говорит Руслан Кравченко.

Все это в 40 километрах от Киева - возвели меньше чем за год. Полностью за частные деньги.

"В областном бюджете денег не было, но задание президента было четкое - и мы пошли его выполнять. Встретились с ответственным бизнесом Андреем Засухой, он один день думал и сказал, что готов использовать свои деньги для ветеранов. Потратил 125 миллионов гривен", - говорит глава Киевщины.

Помогали со строительством несколько бизнесов. Кто-то продавал по себестоимости брусчатку, кто-то за бесплатно другие услуги. Сумма в более чем сотню миллионов не окончательная. Неизвестно сколько еще накапает за ремонт внутри, который тоже согласились оплатить меценаты.

"Каждый дом 75-80 квадратов. Будет необходимыми вещами обеспечен - сантехника и газовым котлом", - говорит Руслан Кравченко.

Поселок на Киевщине

Кто получит дома

Здесь тоже, между прочим, никаких порогов. Застройщики изначально знали кому будут принадлежать эти дома

"Мы подбирали ветеранов из подшефных бригад Киевской области - это 114 бригада, 72 бригада, 3 штурмовая, ГУР. Это - бойцы, которые получили ранения и не могут больше проходить службу, которые имеют семью и не имели до этого времени жилья", - говорит чиновник.

Один из будущих владельцев - здесь работает еще с начала строительства. Александр воин Нацгвардии - защищал позиции под Рубжино, Северодонецком, под Бахмутом получил ранения. Выздоровел и сейчас на протезе продолжает зарабатывать деньги тем, что делал до того как взял в руки оружие.

"Попросили пройти поработать на пилораму - пришел, встретился с застройщиком", - говорит ветеран.

Заехать в это помещение с видом на реку Александр сможет через несколько дней. А пока завершаются ремонты в первой очереди - он как и несколько десятков семей, занимается документами о передаче имущества.

Это первое совместное жилье для Ани и Дмитрия. Позади делятся много боли. Они до сих пор не верят, что только что стали владельцами дома.

Киевщина

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