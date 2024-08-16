В Киевской области построили первый в Украине инклюзивный городок для военных: кто там получит жилье

ТСН побывала в городке для военных.
В Киевской области построили первый инклюзивный городок для военных. Меньше года понадобилось государству, чтобы на месте леса выросло пять десятков домов.
Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Елены Гущик.
Как возводился городок
ТСН первые, кого еще до официального открытия приглашают в этот жилой городок. Всего в комплексе 59 домов. Глава Киевщины ведет нас по дорожкам - здесь почти нет лестниц, у каждого дома собственная терраса. Посреди городка вскоре вырастет магазин, появится почта и несколько зон для отдыха
"Вы можете увидеть площадку - площадь, которая сделана будет амфитеатром, где смогут ветераны своими семьями собираться и проводить мероприятия, поиграть у костра вечером, дальше обустраивается площадка детская для детей, там обустраивается гриль зона. Чуть дальше еще спортивная площадка для ветеранов", - говорит Руслан Кравченко.
Все это в 40 километрах от Киева - возвели меньше чем за год. Полностью за частные деньги.
"В областном бюджете денег не было, но задание президента было четкое - и мы пошли его выполнять. Встретились с ответственным бизнесом Андреем Засухой, он один день думал и сказал, что готов использовать свои деньги для ветеранов. Потратил 125 миллионов гривен", - говорит глава Киевщины.
Помогали со строительством несколько бизнесов. Кто-то продавал по себестоимости брусчатку, кто-то за бесплатно другие услуги. Сумма в более чем сотню миллионов не окончательная. Неизвестно сколько еще накапает за ремонт внутри, который тоже согласились оплатить меценаты.
"Каждый дом 75-80 квадратов. Будет необходимыми вещами обеспечен - сантехника и газовым котлом", - говорит Руслан Кравченко.
Кто получит дома
Здесь тоже, между прочим, никаких порогов. Застройщики изначально знали кому будут принадлежать эти дома
"Мы подбирали ветеранов из подшефных бригад Киевской области - это 114 бригада, 72 бригада, 3 штурмовая, ГУР. Это - бойцы, которые получили ранения и не могут больше проходить службу, которые имеют семью и не имели до этого времени жилья", - говорит чиновник.
Один из будущих владельцев - здесь работает еще с начала строительства. Александр воин Нацгвардии - защищал позиции под Рубжино, Северодонецком, под Бахмутом получил ранения. Выздоровел и сейчас на протезе продолжает зарабатывать деньги тем, что делал до того как взял в руки оружие.
"Попросили пройти поработать на пилораму - пришел, встретился с застройщиком", - говорит ветеран.
Заехать в это помещение с видом на реку Александр сможет через несколько дней. А пока завершаются ремонты в первой очереди - он как и несколько десятков семей, занимается документами о передаче имущества.
Это первое совместное жилье для Ани и Дмитрия. Позади делятся много боли. Они до сих пор не верят, что только что стали владельцами дома.
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