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В Киевской области пьяный водитель на Opel Vectra влетел в отбойник: в автомобиле был 5-летний ребенок

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В Киевской области пьяный водитель на Opel Vectra влетел в отбойник: в автомобиле был 5-летний ребенок

Патрульная полиция Киевской области / Facebook

Водителя и ребенка с травмами забрали в больницу.

В Киевской области возле Макарова пьяный водитель на Opel Vectra влетел в отбойник.

В салоне автомобиля был 5-летний ребенок.

Об этом говорится в сюжете "ТСН. Утро" за 19 января.

Автопроисшествие произошло на 57 км автодороги Киев – Чоп.

Предварительно: водитель с признаками алкогольного опьянения не справился с управлением и совершил наезд на отбойник.

Обоих с травмами забрали в больницу.

Обстоятельства ДТП будут устанавливаться следователями.

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Кроме того, уже в столице автомобиль на летней резине во время движения задел островок безопасности, пролетел с сотню метров, после чего перевернулся на обочине. Известно, что водитель был трезв. В аварии он серьезно не пострадал.

Вместо этого с тяжелыми травмами госпитализировали водителя, который на Броварском проспекте на бешеной скорости протаранил рекламный борд. От удара автомобиль полностью смяло. Причины ДТП еще предстоит выяснить.

ДТП в Киевской области: водитель не справился с управлением и врезался в отбойник

ДТП в Киевской области: водитель не справился с управлением и врезался в отбойник

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