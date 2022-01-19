В Киевской области пьяный водитель на Opel Vectra влетел в отбойник: в автомобиле был 5-летний ребенок

Водителя и ребенка с травмами забрали в больницу.
В Киевской области возле Макарова пьяный водитель на Opel Vectra влетел в отбойник.
В салоне автомобиля был 5-летний ребенок.
Об этом говорится в сюжете "ТСН. Утро" за 19 января.
Автопроисшествие произошло на 57 км автодороги Киев – Чоп.
Предварительно: водитель с признаками алкогольного опьянения не справился с управлением и совершил наезд на отбойник.
Обоих с травмами забрали в больницу.
Обстоятельства ДТП будут устанавливаться следователями.
Кроме того, уже в столице автомобиль на летней резине во время движения задел островок безопасности, пролетел с сотню метров, после чего перевернулся на обочине. Известно, что водитель был трезв. В аварии он серьезно не пострадал.
Вместо этого с тяжелыми травмами госпитализировали водителя, который на Броварском проспекте на бешеной скорости протаранил рекламный борд. От удара автомобиль полностью смяло. Причины ДТП еще предстоит выяснить.
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