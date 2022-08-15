В Киевской области разгорелся церковный скандал: громада и священник не могут поделить храм

20 церковных громад только за август покинули церковь Московского патриархата и перешли в Православную церковь Украины. Лидером по переходам стала Хмельницкая область.

Тем временем в Киевской области разгорелся религиозный скандал с привкусом 90-х.

Об этом 15 августа говорится в сюжете ТСН.

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В селе Песковка священник Московского патриархата угрожал поселковому голове, потому что громада проголосовала за переход в ПЦУ. Для большего эффекта он пригласил в качестве аргумента вооруженных мужчин. В одном из которых даже узнали известного рэкетира.

Местные жители встревожены таким поведением отца Георгия.

"Мы боимся, что к нам тоже придут, и будут нам угрожать, будут угрожать нашим детям, и мы хотим, чтобы эта ситуация как-то разрешилась", — рассказывают местные.

Люди говорят, что местный священник не отличался святостью.

"Начал заниматься бизнесом нелегальным, открыл какие-то отели, какие-то магазины. Он может выпить, закусить, и так далее, женщин любит, ну это такое дело", — продолжили рассказывать местные.

Последней каплей стало поведение священника во время оккупации. По словам селян, он переехал в Коломыю на Прикарпатье, помещение церкви сдал в аренду, а религиозные услуги начал предоставлять через Фейсбук.

"Мы все в погребе сидели и не ходили, а он в это время страшное пишет, что я сдаю отель за деньги, плюс молитва, кто хочет, чтобы я помолился за здоровье, платите мне 50 гривен, счет выставил. Он это выставлял в группе в Фейсбуке", — сказали люди.

Селяне окончательно решили попрощаться с Московским патриархатом. Собрали более четырехсот подписей за переход в ПЦУ. Отец Георгий с этим не считался и служил по-прежнему.

Люди уже провели общее собрание, подготовили протокол, подписи собрали.

После того собрания в Песковке вспомнили о 90-х. Потому что Георгий Юрчук приехал на переговоры к председателю села с вооруженными мужчинами.

"Стоит Юрчук, стоят три человека мне неизвестных, двое из которых в военной форме, один — из гражданских. И еще двое по левую сторону, те, что по левую сторону в бронежилетах, с оружием. Один представился — Кадун Александр Иванович", — впоминают жители села.

Человек с этими инициалами был членом известной когда-то в столице банды Савлохова. По прозвищу "Шкаф". Номеров машин, на которых они приехали, в базе полиции нет.

По словам поселкового головы, вооруженные помощники батюшки требовали отменить решение громады о выходе из Московского патриархата.

Местные показывают съемочной группе церковь. Двадцать лет назад деньги на переоборудование сельмага в церковь дал Виктор Талько – это священник из Бородянки, подозреваемый в сотрудничестве с оккупантами и в похищении людей. ТСН уже рассказывала, как Талько находил общий язык с российскими военными.

На рабочем месте непосредственно в церкви отца Георгия нет. Дом его здесь же, напротив. Трехэтажное здание из красного кирпича охраняет собака. Калитка закрыта.

Наряду с ритуальной лавкой находим и номер мобильного отца Георгия. Рассказывает свою версию событий: говорит, что ему угрожают местные жители. Показывает отписки от полиции и говорит, что опасается за храм. Поэтому решил нанять охранную фирму.

"Я попросил нашего прихожанина, если он может, он в Киеве живет – если он может, чтобы он как-то помог с охраной. Он в Киеве живет – но прихожан вашей церкви? Да, знаете не все прихожане… У меня бывают приезжающие прихожане раз в год. Он сказал, что он может привезти охранную фирму и можем поставить у вас тревожную кнопку", – оправдывается он.

Пока отец Георгий не видит причин менять приход, в котором работает. Говорит, что поддерживает Украину и помогает армии. К тому же, его церковь в Украине не запрещена.

Ситуация сложная. Люди – против священника, а он не хочет уходить. Выход действительно придется искать в суде. Закон защищает обе стороны конфликта. Поэтому людям нужно собрать документы и обратиться в военно-гражданскую администрацию.

В полиции Киевской области зарегистрированы сразу пять производств по обращению отца Георгия против угроз прихожан, и одно — по факту угроз поселковому голове уже от Георгия.

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