В Киевской области сообщают о взрывах: что случилось

Силовики работают в Вышгородском и Бучанском районах Киевской области.

Утром 10 августа жители Киевской области пишут в Сети о том, что слышат взрывы. В полиции успокоили — на территории региона идут военные учения.

Об этом ТСН.ua сообщили в отделе коммуникаций полиции Киевской области.

В свою очередь, в ГСЧС подтвердили, что на территории Киевской области никаких чрезвычайных происшествий сегодня не зафиксировано.

"Это плановые учения военных. Силовики работают в Вышгородском и Бучанском районах Киевщины ", — уточнили в полиции.

Напомним, в Киеве на Троещине утром 10 августа загорелась как минимум одна квартира на втором этаже жилой многоэтажки. Дым окутал весь район.

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