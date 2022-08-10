В Киевской области сообщают о взрывах: что случилось

Силовики работают в Вышгородском и Бучанском районах Киевской области.
Утром 10 августа жители Киевской области пишут в Сети о том, что слышат взрывы. В полиции успокоили — на территории региона идут военные учения.
Об этом ТСН.ua сообщили в отделе коммуникаций полиции Киевской области.
В свою очередь, в ГСЧС подтвердили, что на территории Киевской области никаких чрезвычайных происшествий сегодня не зафиксировано.
"Это плановые учения военных. Силовики работают в Вышгородском и Бучанском районах Киевщины ", — уточнили в полиции.
Напомним, в Киеве на Троещине утром 10 августа загорелась как минимум одна квартира на втором этаже жилой многоэтажки. Дым окутал весь район.
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