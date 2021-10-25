В Киевской области сразу в нескольких районах горят гектары торфяников

В некоторых местах огонь подступает к домам.

В Киевской области возгорание торфяников сразу в нескольких местах. В воздух поднимаются столбы едкого дыма. Спасатели говорят — загорелся, потому что местные взялись жечь сухую траву.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

В село Раковка, 30 км от Киева, на поле между жилых домов одна за другой подъезжают пожарные грузовики. С земли поднимается дым, его на километры разносит ветром, но беспокоит спасателей сейчас не это - огонь все ближе подбирается к домов.

От очага возгорания до ближайших домов каких-то сотни метров. Чтобы не дать огню распространиться спасатели отражают его по кругу. Внутри же продолжает тлеть.

Занялось в субботу. С тех пор, в землю каждую минуту вливать тонны виды. Чрезвычайники уже опустошили местное озеро и ездят за водой в соседние села. Но обуздать горения пока не удается. «Возгорание торфяников является сложным пожаром. На этом участке до метра приходится вымывать и проливать, так сказать», — рассказывает спасатель Михаил Нестеренко.

Здесь уже выгорели два гектара площади. И это возгорания не одно такое в Киевской области. Только за эти выходные их насчитали семь - в Броварском, Обуховском, Бучанском и Бориспольском районах.

Киевщина, что богатая на торфа горит едва ли не ежегодно и именно осенью. Так, говорят спасатели, местные палят сухостой.

Каждый раз такое возгорания — это дымовая завеса над Киевом. Чтобы сейчас смог не затянул столицу, спасатели задействуют резервные караулы. Огонь удается сдерживать, по крайней мере пока не появились новые очаги возгорания.

Новости Украины: в Киевской области тлеют залежи торфа - есть ли угроза для столицы

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