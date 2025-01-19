В Киевской области весь ЖК оставили без света и тепла, семьи с детьми замерзают: кто виноват

Жилой комплекс "Сонячна оселя" в Буче остался без электроэнергии. Ее выключили 13 января, не предупредив жителей. Без света, а заодно и тепла осталось 170 семей. В доме живут действующие военные, ветераны, семьи погибших и семьи с детьми.

Жители говорят — виноват недобросовестный застройщик. Застройщик же обвиняет жителей. В ситуации разбирался ТСН.ua.

ЖК "Сонячна оселя" в Буче

ЖК "Сонячна оселя" расположен по улице Ивана Кожедуба, 8б. В проекте застройщика пять десятиэтажных домов. Один из них построен и введен в эксплуатацию.

На сайте по поиску недвижимости "Лун" пишут: ЖК возводит опытная строительная компания "Мелиоратор", которая уже завершила множество проектов в Киевской области.

Впрочем, жильцы дома утверждают: застройщик недобросовестный.



Дом попадает в новостную ленту уже не впервые. Его ввели в эксплуатацию в апреле 2022 года сразу после деоккупации Бучи.

В сентябре мэр Анатолий Федорук и тогдашний глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба торжественно открывали дом — с музыкой, фотографами и ведущим перерезали ленту на входе в подъезд.

Алексей Кулеба и Анатолий Федорук на открытии дома в Буче/Фото: СМР

Они вручили ключи от 52 квартир ветеранам АТО, военным и родственникам погибших.

"Анатолий Федорук поблагодарил защитников, семьи героев, а также Василия Яцюка руководителя ЧАО "Мелиоратор" и его коллектив", — говорится в сообщении Бучанского городского совета.

Участок под ЖК застройщик получил от горсовета бесплатно, но должен был передать в собственность квартиры семьям защитников. Чтобы получить ключи от жилья, они написали отказ от земельных участков в Бучанской громаде.

Алексей Кулеба и Анатолий Федорук на открытии дома в Буче/Фото: СМР

Почему застройщика называют недобросовестным

Несмотря на то, что дом ввели в эксплуатацию более двух лет назад, по словам жильцов, застройщик еще не завершил все работы.

"Стоит ли говорить, что дом еще почти год не был подключен к газу, а во всем доме куча недоработок даже сейчас. В том числе и счетчики электроэнергии, которых и сейчас нет, жильцы установили временные, каждый себе. И многим жителям ЧАО "Мелиоратор" должны средства за недоработки в квартирах (разведение электричества, батареи, остекление балконов и т.д.)" — рассказала совладелица Ирина Плахотнюк.

Жители говорят, что поставщик электроэнергии выключил электроснабжение из-за задолженности застройщика. До этого жители все время платили за свет по коммерческому тарифу – 10-11 грн/кВт в зависимости от месяца – вместо 4,32 грн.

“В месяц, учитывая, что я живу один и бываю дома час утром и три часа вечером, я плачу полторы тысячи за свет. И это маленькая квартира – 40 квадратов. Я не представляю, какие платежи у других”, – рассказала ТСН.ua совладелица Виктория Гнатюк.

По словам жителей, их обращения к застройщику ничего не дают. В "Мелиоратор" говорят обращаться в городской совет, потому что якобы у городского совета перед застройщиком долги. В городском совете ответственность перекладывают на совладельцев дома.

"Городской совет ничего лучше не придумал, чтобы написать публичный ответ для жителей, что это мы виноваты, что у нас нет света. Потому что за два года после сдачи в эксплуатации не сделали ОСМД и не наняли управляющую компанию”, — говорит Виктория Гнатюк.

Жители отмечают, что не могли создать ОСМД, ведь застройщик не выполнил свои обязательства — дом, на котором пиарились местные власти, сдали в эксплуатацию со значительными недоработками.

“Такими как отсутствие трансформаторной подстанции, не передан дом на ДТЭК, отсутствие заземления, отсутствие ремонта в третьем подъезде, отсутствие навесов в дымовентиляционных шахтах, отсутствие почтовых ящиков, отсутствие газовых котлов у жителей 3 подъезда, отсутствие постоянных счетчиков на свет и многое другое. Кто будет дорабатывать данные работы после передачи дома в управляющую компанию? Застройщик, управляющая компания или все это будет за счет жильцов дома?” – объясняет совладелица Валентина Буяло.

ЖК Солнечный дом в Буче

Теперь городской совет объявил конкурс на определение управляющего. После чего, как утверждают в горсовете, можно будет обратиться в ДТЭК и подключить дом к электроэнергии.

Впрочем, с этим не соглашается местная жительница, депутат Бучанского городского совета и адвокат Екатерина Украинцева. Она объяснила: даже если ДТЭК согласится заключить договор без надлежащих технических условий, электроэнергия будет поставляться только в места общего пользования, а не в квартиры.

Застройщик ввел дом в эксплуатацию, но при этом технические условия не были выполнены. Сегодня люди потребляют электроэнергию по временной схеме, которая существует у застройщика с ДТЭК… Для того, чтобы электроэнергия появилась в квартирах, каждому совладельцу нужно заключить индивидуальный договор. А оператор электрических сетей никогда не пойдет на это, если не будут выполнены технические условия… Хорошо, определите вы (Бучанский горсовет – ред.) победителя конкурса… Что он будет делать? Будет ли вкладывать собственные средства в наработку технических условий, которые недоделал застройщик? – рассказала она на своей странице в Фейсбук.

Сейчас, как временное решение, жильцам ЖК "Сонячна оселя" предоставили генератор.

“Его включают вечером – до 22-22:30, затем выключают и включают утром, чтобы люди собрались. Неизвестно, на сколько его дали, но хоть несколько часов люди могут что-нибудь сделать. В доме есть квартиры, которые не на газе, а полностью на свете. Нет отопления, есть не могут приготовить и воды теплой нет”, — рассказала жительница Виктория Гнатюк.

Что говорит застройщик

Сайт ТСН.ua обратился за комментарием к застройщику — председателю ЧАО "Мелиоратор" Василию Яцюку. По его словам, через два года жильцы дома не определились с формой управления, что в результате привело к отключению электроэнергии.

“Мы им предлагали свою (управляющую компанию – ред.), они – категорически нет, мы создадим свое ОСМД. Проходит два года. Я напоминаю, говорю, что "Мелиоратор" теряет в год около миллиона гривен на эти вещи — лифты, уборка, полив, кошения, мусор и так далее. Людям выгодно, когда нет ни ОСМД, ни управляющей компании, ни "Буча-сервис". Выросло долгов полмиллиона (за электроэнергию — ред.), и нас поставщик отключил”, — говорит Василий Яцюк.

В декабре, по его словам, застройщик во второй раз обратился в Бучанский городской совет, чтобы он принял дом в коммунальную собственность.

“В конце месяца долг составил полмиллиона. Поставщик терпит неделю, две – и 13 числа нас отключили. Сейчас все делается для того, чтобы в ближайшие дни запустить электроснабжение в дом от альтернативной сети. Пока это не подключено, работает генератор, график установлен и объявлен – от 5 утра до 10 и с 5 вечера до 10-11. Бензин мы даем, обеспечиваем горючим. Это расходы, но идем на то, чтобы люди не замерзали", – утверждает Василий Яцюк.

На вопрос, почему жильцы ЖК "Сонячна оселя" платят за свет по коммерческому тарифу, а в доме до сих пор есть недоработки, которые должен был бы закончить застройщик, Василий Яцюк отвечает следующее:

“Потому что нам поставщик давал по коммерческому… Нужно создавать ОСМД… Я предлагал, обращался… то цена не устраивает, то другое. Договорились, а в результате такая вот ситуация. Я надеюсь, что на следующей неделе мы предоставим электроснабжение. Обратимся также, чтобы тариф был как для населения. Будем над этим работать”.

Когда людям вернут свет

Тем временем Бучанский городской совет уже провел конкурс на назначение управляющего для многоквартирного дома. В конкурсе приняло участие только одно предприятие — КП "Бучасервис", которое и стало победителем.

Однако даже после назначения управляющего проблема с подключением дома к электричеству не будет решена мгновенно, объясняет Thebuchacity.

Необходимо пройти несколько этапов: подключить дом к новым энергетическим линиям, установить новые, всем одинаковые счетчики и заключить договоры с каждым жильцом.

Работники КП "Бучасервис" уже ознакомились с объемом работ, определили точку присоединения и планируют проложить линию.

“Однако важно отметить, что управляющий не является правопреемником. Это означает, что он не несет ответственности за долги предыдущего управляющего или организации, до этого обслуживавшей дом. Вся задолженность, возникшая до подписания договора с новым управляющим, останется на предыдущем должнике”, — обратили внимание во время комиссии в городском совете.

Читайте также: