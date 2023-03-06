В Киевской области военные требовали документы у мужчин в кафе: адвокат объяснил, законно ли это (видео)

В Буче на Киевщине военнослужащие требовали у двух мужчин в кафе документы для проверки. Видео инцидента, случившегося в центре города, обсуждают в Сети.

Адвокат Ростислав Кравец в комментарии ТСН.ua объяснил, законны ли действия военных и что делать военнообязанным в таких случаях.

Он подчеркнул, что представители территориальных центров комплектации и социальной поддержки (ТЦК СП) не уполномочены на проверку документов и проверку непосредственно лиц. Это могут делать только представители Национальной полиции. Полицейские могут проверить документы и только дальше, уже представители ТЦК, могут попросить, чтобы вы явились для уточнения данных или прохождения медицинского осмотра.

Такой "отлов" военнообязанных лиц на улицах и принудительное вручение повесток, вписание фамилий "на коленках", которые имеют место в Украине сейчас, по словам адвоката, незаконны.

Что делать, если военный просит документы на улице

Если военнослужащий просит проверить документы на улице или другом общественном месте, не нужно спорить с ним, отметил адвокат. Нужно просто поблагодарить за такое внимание и идти дальше. Задерживать вас он не имеет права, подчеркнул Кравец.

Сотруднику полиции вы можете предоставить документы, если он представится и сообщит вам о причинах их проверки. В таком случае вам могут выписать повестку.

Адвокат напомнил, что военных обязали носить бодикамеры. На видео из Бучи видно, что представитель ТЦК тоже носит ее. Военнообязанный во время общения с военным может поинтересоваться, включена ли она, чтобы в дальнейшем иметь доказательства. Вы также можете самостоятельно снимать на телефон происходящее.

В коем случае можно отказаться от получения повестки

Если после проверки документов полицейским представитель ТЦК хочет выписать вам повестку, вы можете сообщить ему, где состоите на учете. Если это представитель не вашего центра комплектования, он не имеет права приглашать вас куда-то, говорит адвокат.

"В случае если там другой ЦК хочет пригласить вас куда-то, то сказать "извините, я нахожусь на учете в другом ЦК, я не смогу выполнить ваше незаконное требование". Потому что никто не может быть принужден выполнять явно преступный приказ. И за это никто не несет ответственности в соответствии с нормами Конституции", — сказал Кравец.

Если ТЦК, в котором вы состоите на учете, просит явиться, то необходимо приехать во время, указанное в повестке, для прохождения медицинского осмотра или уточнения данных.

Напомним, что наличие "белого билета" не является безоговорочным основанием для освобождения от мобилизации в Украине. Кроме того, перечень "непригодных" заболеваний в военное время намного меньше.

В Украине раздают повестки, что делать и как подготовиться

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