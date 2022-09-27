Возле Києва волонтеры взялись стерилизовать брошенных животных, ведь их размножение провоцировало гуманитарный кризис

На Киевщине немало кошек и собак, которых либо покинули хозяева, когда убегали от россиян, либо которые сами устремились от звуков взрывов. Многих четвероногих приютили чужие люди, некоторые до сих пор бегают по улицам. Их обязательно нужно стерилизовать, подчеркивают ветеринары, говорится в ТСН.

«В среднем 5-10 животных каждую неделю я везу на стерилизацию. Благотворительный фонд оплачивает услуги врача, и мы возим животных Ирпеня и прирпение – это Забучье, Рубежовка, Романовка», — рассказывает волонтер Сергей.

В Ирпене Сергей теперь единственный, кто представляет службу по защите и лечению животных. До войны – инспекторов было 5. Как началось наступление россиян на Киевщину, люди хватали своих четырехлапых любимцев и вывозили их, часто в обычных сумках или просто на себе. Кто мог, спасали и соседских животных. Сергей тоже помогал. Это делали и другие волонтеры даже тогда, когда это было очень опасно. А уже после деоккупации волонтеры ходили по домам и освобождали закрытых животных.

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Несмотря на то, что многих животных увезли и спасли, в Ирпене и окрестностях осталось очень много заброшенных собак и кошек. Были и те, у кого за это время родились щенки и котята.

Во двор Любви Сергей идет с кормом для кошек, которых здесь 6. А в начале оккупации к женщине во двор прибилось аж 12. Животных Сергей уже стерилизовал, сейчас привозит им корм. «Стерилизация происходит полностью бесплатно, и животные прививаются в тот же момент и цепляются. И они вносятся в единую базу в реестр, где они формируются по владельцу», – говорит ветеринар Александр.

С июня по специальной программе благотворительного фонда ветеринары уже простерилизовали более 200 животных. Если бы этого не сделали, с учетом помета, бездомных животных было бы до 7 раз.

По минимальным подсчетам Сергея, стерилизации в Ирпене и в его окрестностях нуждаются еще около 200 собак и 400 кошек. Если их не стерилизовать, гуманитарная ситуация обострится еще больше. Так что за любую помощь – кормами или деньгами Сергей и Александр будут очень благодарны.

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