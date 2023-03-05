В Киевской области впервые учили подразделение, которое добровольно идет на фронт без оружия

Они служат на передовой, но брать в руки оружие им запрещают законы и слово Божие – это о военных священнослужителях. Почти год как в Украине действует закон о военных капелланах, а теперь первая группа военных капелланов проходит специальные учения, в условиях, приближенных к боевым, говорится в ТСН.

На учебном полигоне в Киевской области военная подготовка, но по программе учений стрельбы и взрывов не будет, а сами курсанты никогда не будут держать в руках оружие. Это первый в Украине курс, где официально готовят капелланов.

Стрелять им официально запрещает церковь, международное и украинское законодательство, но выживать на поле боя должны уметь. Учат общеармейские понятия, исполнение офицерских обязанностей, тактическую медицину и виды вооружений. “Задача капеллана – поддержать дух воина во время боя, до боя и после. Быть с ним рядом и помогать ему всячески”, – говорит противоиерей православной церкви Украины Константин Холодов.

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Для большинства из военных батюшек такие учения – формальность, ведь на войне некоторые с 2014 года. Хотя до сих пор капелланы работали при боевых подразделениях как гражданские, на свой страх и риск, потому что их деятельность никак не была нормирована законодательно. Но в мае прошлого года все изменилось, теперь кроме божьего обета у священников есть военная присяга и социальные гарантии. "Мы кардинально изменили наш подход к службе военного капелланства. Сейчас мы полностью перешли на стандарты НАТО. То есть военный капеллан – офицер службы. Подписывает контракт, и он в форме с остальными военнослужащими. Весь уровень социальной защиты как к военнослужащему. Пока у нас идет процесс переформатирования”, — говорит руководитель военного капелланства ВСУ Алексей Терещук.

Первый выпуск капелланского курса – это 30 военных священников. Они уже имеют офицерские звания и служат в своих частях и подразделениях и только между тем проходят подготовку. Уже вскоре такие военные капелланы должны находиться во всех боевых подразделениях Вооруженных Сил, Нацгвардии и пограничников.

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