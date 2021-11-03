В Киевской области задержали россиян-рецидивистов, грабивших дома, запугивая хозяев

Мужчин задержали с грудой оружия.

Двух россиян-рецидивистов, что несколько месяцев грабили дома на Киевщине, задержала полиция.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

С августа воры успели обчистить по меньшей мере четыре дома — где-то просто вытаскивали сейфы, деньги и ювелирные изделия, где-то связывали хозяев и угрожали им оружием.

На квартирах, арендованных злоумышленниками, полиция нашла целый арсенал оружия, в том числе пистолеты, гранаты, устройства для взлома двери и ножи.

Один из преступников на родине успел отсидеть десять лет за убийство, второй за ограбление. В Украину оба попали нелегально.

Новости Украины: двух россиян-рецидивистов, несколько месяцев грабивших дома в Киевской области, задержала полиция

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