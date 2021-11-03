В Киевской области задержали россиян-рецидивистов, грабивших дома, запугивая хозяев

Мужчин задержали с грудой оружия.
Двух россиян-рецидивистов, что несколько месяцев грабили дома на Киевщине, задержала полиция.
Об этом идет речь в ТСН.14.00.
С августа воры успели обчистить по меньшей мере четыре дома — где-то просто вытаскивали сейфы, деньги и ювелирные изделия, где-то связывали хозяев и угрожали им оружием.
На квартирах, арендованных злоумышленниками, полиция нашла целый арсенал оружия, в том числе пистолеты, гранаты, устройства для взлома двери и ножи.
Один из преступников на родине успел отсидеть десять лет за убийство, второй за ограбление. В Украину оба попали нелегально.
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