На Киевщине заметили предвестника российских баллистических ракет: что известно

Военный эксперт Олег Жданов предупредил о вероятной угрозе ракетных ударов. Что он сказал?

Сегодня мониторинговые каналы сообщили, что в пределах Киевской области работал вражеский разведывательный дрон "Орлан-10".

Официально Воздушные силы ВСУ сразу после объявления воздушной тревоги около 14:00 сообщили, что на самом деле наблюдается активность разведывательного БпЛА в Киевской области и добавили, что возможна работа ПВО.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, пролет такого БпЛА может свидетельствовать о возможной подготовке к удару баллистическими ракетами по промышленной зоне или по объектам энергетики.

"В прошлый раз было точно так же. Например, и в Днепре, и в Сумах. Если появляется разведчик, то через определенное время может быть удар именно баллистическими ракетами. С помощью дрона враг убеждается в том, не пустые ли объекты. В 2022-2023 годах было сообщение о том, что на таких дронах стоит высококачественная оптика. С трех километров, например, "Орлан" считывает номерной знак авто", — говорит Жданов.

Напомним, эксперт предупредил о плане России в войне против Украины.

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