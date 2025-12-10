- Дата публикации
В Киевской области заявили о вероятном убийстве собаки патрульным: что говорит полиция
Вероятное применение оружия полицейским против животного в Киевской области — полиция устанавливает достоверность событий.
В Сети распространяется информация, что в Софиевской Борщаговке под Киевом полицейский при вызове якобы застрелил собаку. Полиция выясняет подлинность информации.
Об этом сообщили в местном паблике Собачники Борщаговки.
По сообщениям в соцсетях, инцидент произошел после того, как пес выбежал за пределы двора и соседи вызвали правоохранителей. Один из полицейских якобы выстрелил животному в голову.
«09.12 собака породы ротвейлер в наше отсутствие выбежала за территорию частного дома. Сосуды вызвали полицию. Приехав на вызов данный господин полицейский не пытаясь принять никаких адекватных мер, не обратившись в кинологическое подразделение или зооволонтеров, не пытался принять никаких действий, чтобы каким-либо образом ликвидировать собаку решил что он несет угрозу жизни выстрелил ему в голову!! Молодой пес, который не обучен охране, мог быть ликвидирован обычными подручными средствами», — пишут в соцсетях.
В пресс-службе патрульной полиции Киева в комментарии для ТСН.ua сообщили, что выясняют достоверность информации, которую сообщили ТГ-каналы.
Полиция проводит проверку для установления всех обстоятельств инцидента и подтверждения факта применения оружия правоохранителем. Также в патрульной полиции Киева не исключают, что вскоре обнародуют официальную информацию по поводу сообщений в соцсетях.
Напомним, во Львове правоохранители начали уголовное производство по факту вероятного жестокого обращения с животными, в результате которого погибли две собаки.
Полиция Киева в комментарии для ТСН.ua подтвердила факт убийства кота подростком в районе Академгородка, о чем ранее сообщалось в соцсетях.