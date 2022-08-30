В Киевсовете согласовали новые названия улиц и новый формат табличек: кто за них заплатит и сколько

В сотню переименованных улиц, которые Киевсовет проголосовал, попали в частности улица Маршала Малиновского, которая стала Героев полка "Азов", площадь Тульска — теперь Героев УПА. Питерская стала Лондонской, а маршала Якубовского – Героев Мариуполя. Еще около двух сотен улиц ждет голосование столичных депутатов, говорится в ТСН.

«Планируем следующие заседания точно так же постепенно голосовать за переименование улиц, до конца сентября я надеюсь мы завершим этот процесс», – говорит депутат Киевсовета, член комиссии по переименованию Ксения Семенова.

Депутаты голосуют отдельно за каждую улицу. Ксения Семенова говорит, что не по всем названиям достигнуто согласие. Дискуссия пройдет, в частности, вокруг улицы, площади и станции метро Льва Толстого. Там несколько комбинаций – как лучше сформировать это пространство.

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«Например, Ломоносова отметили Научную. А экспертная комиссия советует в честь ученой, погибшей в Харькове от обстрелов. Но здесь есть недоработка Киевсовета, потому что мы когда выкладывали на голосование, там не было объяснений – кто эти люди. И часто люди выбирали нейтральное название, потому что не знали, кто это», — добавляет депутат.

А вот кто должен платить за замену адресных табличек, беспокоит многих. Отдельной статьи в городском бюджете для этого нет. Но средства можно выделить, например, из статьи содержания дома, где заменят табличку, говорит депутат.

«Все зависит от балансодержателя и от активности жителей. Если это школа, если это сады, то это централизованно меняют районы. Если это ОСМД, то ОСМД. Если это дом, обслуживаемый коммунальной компанией, то соответственно она. Но должно будет обращение инициатива жителей», – утверждает Семенова.

Табличка с измененным названием обойдется в 740 гривен. "Это композит, он вырезается по контуру и затем на него наносится ультрафиолетовая печать, он как раз запекается под воздействием ультрафиолетовых ламп и таким образом не выгорает на солнце", — рассказывают на производстве.

Такой вариант прослужит дольше всего – до 7-10 лет. А стоимость будет колебаться в зависимости от размера самой таблички. Большие – от 1700 до 2500 гривен. Но если сумму 2500 разделить на количество квартир в доме, например 200, то нужно будет собрать – 12 с половиной гривен из квартиры.

А чтобы адресные таблички в столице выглядели унифицированными – в КГГА согласовали формат. Их дизайн разрабатывали специалисты «Агентов перемен» и все сделали, как говорится, по науке. Цвета – темно-синий и белый, потому что они наиболее читаемы. «Мы считаем что следует использовать транслитерацию, потому что она более полезна и понятна туристам», – уверяют там.

На табличке и стрелочка, указывающая увеличение или уменьшение нумерации, согласитесь удобно. «Мы определили, какой должна быть высота надписей на табличках. Мы условно разделили их на условные таблички в центре и таблички в спальнике. Потому что таблички в спальнике точно должны быть больше, чем в центре, потому что там большие расстояния», — убеждают «агенты перемен».

И никаких документов из-за переименования вашей улицы менять не нужно, подчеркнули в КГГА.

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