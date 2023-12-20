В "Киевстаре" снова проблемы со связью – что известно о новом сбое

В среду утром, 20 декабря, абоненты мобильного оператора "Киевстар" сообщили об очередном сбое в работе.

ТСН.ua собрал все, что об этом известно.

Отсутствует связь и Интернет

Пользователи "Киевстара" 20 декабря рассказали об очередном сбое в работе мобильного оператора. У многих абонентов с утра, 20 декабря, отсутствует связь, не работает Интернет и мобильное приложение.

Накануне вечером на официальной странице компании опубликовали сообщение, в котором сообщили о возобновлении работы приложения "Мой Киевстар".

Что говорят в компании

Представители "Киевстара" сразу отреагировали на проблемы со связью и сообщили, что уже работают над ее решением.

"Специалисты компании работают над восстановлением сервисов. Делаем все возможное, чтобы устранить технические проблемы как можно скорее. Извиняемся за неудобства", — отметили в компании.

Была ли новая атака

В "Киевстаре" объяснили, что сбой в работе мобильного оператора 20 декабря возник не из-за новой атаки.

"После такой масштабной атаки, которая была 12 декабря, нам нужно время. Поэтому собственно сегодня происходит технический сбой. Мы восстанавливаем сервисы для того, чтобы стабилизировать услуги по всей Украине. Сложности есть в нескольких городах, в частности южных и западных областях. Это преодоление последствий предварительной атаки", – объяснила представительница компании Анна Захараш.

По ее словам, краткосрочные сбои абоненты еще могут ощущать в ближайшее время. Также она добавила, что специалисты возобновляют голосовые услуги связи.

Хакерская атака на "Киевстар" 12 декабря

Абоненты "Киевстар" 12 декабря начали сообщать о массированной в работе мобильного оператора – отсутствовала связь, мобильный и домашний Интернет, а также услуги SMS.

Впоследствии в компании заявили о мощной хакерской атаке.

А уже 13 декабря хакерская группа "Солнцепек" из России взяла на себя ответственность за атаку на ИТ-инфраструктуру "Киевстара". Киберпреступники объяснили мотивы тем, что компания обеспечивает связь ВСУ.

15 декабря специалисты компании возобновили доступ к мобильному Интернету на всей подконтрольной Украине территории.

В компании "Киевстар" также пообещали компенсацию абонентам мобильного оператора из-за масштабной кибератаки.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Персональные данные могли украсть! Эксперт об изломе "Киевстара"

Читайте также: