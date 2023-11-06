В Кировоградской области демобилизованный воин обучает детей уникальной технике поединка

Дети говорят, что им очень нравится заниматься с тренером.

В Кировоградской области демобилизованный военный преподает в школе предмет "Защита Украины" и организовал единственную в области секцию, где дети учатся козацкому поединку.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Елены Шворак.

Демобилизованный спецназовец, тренер по казацкому поединку Сергей Кондратьев рассказал, что такой вид спорта приобретает популярность. Он сочетает элементы разных видов рукопашного боя, но подавляющее большинство приемов пришло от казаков.

"Это традиции. Мы занимаемся босыми, как занимались наши предки-казаки. Изменился зал – раньше наши предки занимались на голой земле в чистом поле. Сейчас лучшие условия: дождь на голову не капает. Мы теряем в закалке, но мы выигрываем у более современных условиях", — говорит тренер по козацкому поединку Сергей Кондратьев

Демобилизованный спецназовец Сергей Кондратьев – один из киборгов, он служил разведчиком 2014 года и с начала полномасштабного вторжения.

Бойца демобилизовали по семейным обстоятельствам. Он сам заботится о шестилетней дочери, а теперь воспитывает еще и два десятка юных борцов.

"Он мне очень сильно помог. У меня на войне погиб отец и он меня поддержал со стороны отца, он мне по существу заменил немного. Он меня выслушал, поддержал и я его за это уважаю", — говорит спортсменка Надежда Кабанова.

Казацкий поединок учит самообороне. Борцам запрещено нападать первыми. Однако защититься дети могут.

Тренер и боец спецназ говорит: за свои знания и умения он получает мощную поддержку от всех своих детей.

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Напомним, в Хмельницком ТЦК прокомментировали видео, на котором военные силой тащили мужчину из больницы.

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