В Кировоградской области протестуют против закрытием роддома, потому что придется ездить рожать за 100 км

В Кировоградской области протестуют против закрытием роддома, потому что придется ездить рожать за 100 км

В городе уверяют, что отделение оставят, но только для экстренных случаев.

На Кировоградщине в городе Долинская горожане собрались у городского совета, что протестовать против сокращения родильного отделения в местной больнице. Люди утверждают, что в ближайшее — за сотню километров. И могут не успеть довезти туда роженицу.

Об этом с места протеста сообщает корреспондент ТСН Елена Шворак.

Людей на митинг для небольшого городка собралось немало — около сотни. Это в основном женщины, которым, разумеется, эта проблема болит больше всего. Протестировали в течение двух часов. Действительно, речь идет о закрытии родильного отделения, куда ехали рожать полсотни окружающих сел. Протестующие требовали от местной власти сохранить родильный дом, потому что теперь им предлагают ехать за 100 км в Кропивницкий. «У меня были экстренные роды, в три часа ночи отошли воды, а в пять утра я уже родила. Мы едва доехали своей машиной в Долинск. А к Кропивницкого меня бы просто не довезли», — рассказывает одна из протестующих.

В прошлом году в местном родильном доме родилось 172 ребенка. С начала нынешнего — 70. Глава общины к протестующим так и не вышел, но объяснил ТСН — в этом году национальная служба здоровья из-за нехватки врачей-анестезиологов пакет на роды больницы не предоставила. Между тем, родильное отделение финансируется из бюджета общины и средств на него не хватает. «Родильное отделение просто проходит модернизацию и своего рода оптимизацию и дальше будет работать, принимать роды», — убеждает глава Евгений Звиздовський.

Чиновник уверяет, что полноценное отделения не сохранят, а пункт для экстренных ситуаций на базе гинекологического отделения все же оставят. Там якобы будет дежурный акушер. Однако в самом роддоме наоборот говорят, что все без исключения его сотрудники уже получили уведомления об увольнении с 20 августа, и кто будет принимать роды - неизвестно. Поэтому протестующие обещают продолжить протесты.

Новости Украины: в Кировоградской области протестуют против сокращения родильного отделения в местной больнице

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