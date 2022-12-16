В Кировоградской области в кафе ежедневно бесплатно кормят до тысячи военных: едут целыми автобусами

В придорожном кафе в Кировоградской области ежедневно кормят до тысячи защитников. Обеды готовят жители окрестных сел и городков, которые с начала войны безостановочно варят, пекут, жарят и раздают еду военным, говорится в ТСН.

Сначала волонтеры даже останавливали военный транспорт, чтобы пригласить на обед, а ныне бойцы уже и сами знают — здесь их ждут.

В маленьком кафе недалеко от Кропивницкого весь день шумно. Один за другим здесь останавливаются автобусы с едущими на войну военными или наоборот — домой на ротацию. Всех кормят домашней едой. “А дальше защищать Родину. То, что люди хорошо делают, это очень хорошо. Благодаря таким людям и победа будет”, – говорят бойцы.

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С собой военным тоже пакуют перекус. "Бывает, что автобус только притормаживает, то хотя бы что-то нужно дать", — рассказывают волонтеры.

Они круглосуточно готовят и кормят защитников. Вокруг этого проекта объединились сотни жителей окрестных сел. “Люди привозят, кто что передает. Каши, картошку… Все привозят люди. Готовят дома винегрет бабушки”, — показывает волонтер Людмила.

У каждого есть своя "миссия". Привозят вкусности от «Пирожечного батальона», а делегация из соседней деревни, которые называют себя «Джавелинки», довозят голубцы, картофель, сосиски в тесте, пирожки с сыром...

Каждый день здесь кормят в среднем полтысячи бойцов, а иногда и вдвое больше. Когда горячего не хватает, ситуацию спасают вареники. “Лепят дома и мороженые вареники привозят нам. А мы когда так зашли 42 человека, мы им варим, когда не хватает”, — объясняют волонтеры.

Обед по дороге на войну, как в придорожном кафе в Кировоградской области ежедневно кормят до тысячи защитников?

“Мы можем кормить 200 – 300 – 400 – 500 солдат, сколько едут, столько кормим. А бывает автобусы валят и валят. Мы ни одного солдата без еды не отпускаем”, – рассказывает владелец кафе.

Волонтеры утверждают, что будут кормить бойцов до победы, военные же обещают, приедут именно сюда на праздничный обед.

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