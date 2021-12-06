В Кировоградской области впервые усилили ограничения и удивили местных жителей

Кировоградщина вообще и Кропивницкий в частности, никогда не были ни в "красной", ни в "оранжевой" карантинных зонах, а следовательно, новые правила для местных стали настоящим сюрпризом.

С сегодняшнего дня Украина живет по новым карантинным правилам. Срок действия желтого ковид-сертификата, подтверждающего получение только одной дозы вакцины, будет в четыре раза короче — всего 30 дней. А в желтой зоне начинают работать ограничения для невакцинированных. Все посетители и сотрудники общественных учреждений должны быть привиты хотя бы одной дозой вакцины, иметь сертификат о выздоровлении или свежий отрицательный тест. В то же время из самого высокого уровня опасности в ближайшие дни могут выйти сразу 8 областей. А вот в Кировоградской области, которая даже в «оранжевую зону» никогда не входила, наоборот усиливают карантинные требования.

Об этом отмечает журналистка ТСН.

Ведь Кировоградщина вообще и Кропивницкий в частности, никогда не были ни в "красной", ни в "оранжевой" карантинных зонах, а следовательно, новые правила для местных стали настоящим сюрпризом. Они настолько привыкли жить без ограничений, что и поныне многие даже не догадываются о новых правилах.

В транспорте сертификаты не спрашивают. Люди совершенно спокойно заходят и в маршрутки, и в автобусы с троллейбусами. Никому ничего не показывают, более того - есть даже ослабление требований. До сегодняшнего дня в областном центре действовало правило перевозить только пассажиров по количеству сидячих мест. А теперь можно брать и тех, кто стоит – 50 процентов емкости транспортного средства.

Кировоградская область начинает жить по новым правилам "желтой" зоны | Новости Украины

«Нет не проверял никто сертификат. Хотя у меня есть у "Диї" есть сертификат о вакцинации двойной. Я уверен, что нужно проверять обязательно. Если введены ограничения, они должны соблюдаться», — говорит местный житель Сергей.

А вот в торговых центрах и кафе людей пока практически нет. Кое-где на входе уже вывесили предупреждение, что клиентов без сертификатов не будут пускать. В кафе в центре города спрашивают сертификаты. Кофе на вынос будут продавать всем, а вот посидеть за столиком будут пускать исключительно с сертификатом.

«В Киеве все происходит очень легко, все показывают, никто ничего даже не говорит в ответ. А у нас из-за того, что маленький городок, мы все знаем, я не знаю, как это будет проходить. Это сто процентов будут какие-то конфликтные ситуации», – говорит посетитель заведения Виктор.

Что касается школ и детсадов, то все работают по привычному графику, работники уже давно получили прививку. В целом процент вакцинированных в области не так велик – всего лишь треть жителей, то думаю, определенные недоразумения все же будут возникать.