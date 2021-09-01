В Кировоградской области женщина-водитель вылетела на тротуар и убила пешехода

Какой была скорость и почему женщина не справилась с управлением, устанавливают следователи.

Смертельное ДТП в Светловодске на Кировоградщине — там около четырех утра 27-летняя водитель легковушки выехал на тротуар и сбила женщину, которая там стояла.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Неуправляемое авто остановила только стена торгового комплекса. От полученных травм — женщина скончалась на месте. Водитель с легкими травмами доставили в больницу.

Сейчас правоохранители готовятся ее задержать. Какой была скорость и почему женщина не справилась с управлением, устанавливают следователи.

Результаты теста на содержание алкоголя правоохранители не обнародуют.

Новости Украины: в Светловодске водитель вылетела на тротуар и убила пешехода

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