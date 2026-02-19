"В классах +3": кто решил заморозить школьников младших классов в Киеве и что говорит закон

В некоторых школах Днепровского района Киева температура в классах составляет от 0 до +3°C, иногда +10

В Киеве дети вынуждены мерзнуть в холодных классах школ, а с ними и их учителя. Речь идет о левобережных районах столицы, до 12 февраля получавших отопление от атакованной россиянами ТЭЦ-4, а сейчас оставшихся полностью без тепла. И прогнозы, к сожалению, не радужные — отопление не будет минимум до конца сезона.

Родители школьников говорят, что в некоторых школах Днепровского района температура в классах составляет от 0 до +3°C, иногда +10, с обогревателем бывает +14°C, детям холодно, но почему-то младшую школу решили вывести на очное обучение. Сами же учителя в комментариях для ТСН.ua жалуются на давление руководства школ, дети должны ходить в школу, а если кто-то решает учиться дистанционно, то это «вина учителя», «не так настроили родителей», «никаких доплат вы не получите».

«Как учитель я понимаю, что дети, у меня 2 класс, не могут учиться в таких условиях. В классе 9 градусов, с обогревателем +12, если какой-нибудь день солнечный, то было один раз +14, но этого мало. В коридорах гораздо холоднее. Мы, учителя, не выпускаем детей на переменах в коридоры, чтобы хоть как-то было теплее. В туалетах вообще +3», — рассказала нам одна из учительниц лицея №272 «Украинский коллеж им. В.А. Сухомлинского».

ТСН.ua выяснял, почему так происходит и кто принимает решение о очном обучении детей в таких бесчеловечных условиях.

Обещания власти и холодная реальность в школах

После атаки россиян по энергетическим объектам столицы без тепла на неопределенный срок остались не только жилые дома в Днепровском и Дарницком районах, но и многочисленные школы.

Городские власти сразу сообщили, что учебный процесс в школах будет разноформатным: очным и дистанционным. А в тех заведениях, где восстановить теплоснабжение невозможно, временно объединят учебные заведения: учеников начальных классов и воспитанников садов из помещений без отопления переведут в ближайшие заведения с теплом.

Но уже 15 февраля чиновники начали сообщать о возобновлении и увеличении очного обучения в школах: мол, несмотря на проблемы с теплоснабжением, учебные заведения работают, а дети получают знания в классах.

«Спартанские условия» и замерзшая вода в туалетах

Это и больше всего раздражает родителей. Потому что классы и коридоры в школах Днепровского района очень холодные. В туалетах, как утверждают родители, даже примерзала вода. Особенно в последние дни, когда держатся сильные морозы.

«Школы не снабдили генераторами или мобильными котельными, чтобы обогреть полностью помещение, а кто-то придумал, что большой класс можно обогреть обычным электрическим обогревателем. Дети вынуждены мерзнуть, как, кстати, и учителя, болеть, но ходить в школу. Мне, например, непонятно кто дал такой приказ и зачем детей и учителей превращать в “спартанцев”. Почему спокойно не позволить детям заниматься дистанционно, пока не потеплеет?» — рассказывает Ольга, мама одного из учеников школы №272 в Днепровском районе.

По словам родителей, холодных школ в Днепровском районе очень много, а чиновники почему-то решили, что дети должны проходить испытания холодом: сидеть в классах одетыми в куртки, а после похода в холодный школьный туалет «ловить дрожь».

Требование нести обогреватели из дома

«Трудно понять зачем вся эта показуха. Зачем сгонять детей в холодную школу, и частично обогревать, если детей можно перевести на отдаленное обучение. Более того, от родителей требуют нести в школу обогреватели, потому что имеющихся, один на класс, у них не хватает», — говорит мама еще одиного ученика.

Родители соглашаются, что очное обучение намного полезнее и эффективнее для детей, но для этого нужно создать соответствующие условия: прежде всего, обогреть помещение школы, а уже после этого наполнять ее детьми.

«Это некий абсурд. А потом все начинают удивляться: „Почему так много детей болеет гриппом и ОРВИ?“, а потому что детей продержали несколько часов в холодном классе, а потом ребенок ждал на улице автобус минут 40 и еще мерз в нем полчаса. Кому нужно такое обучение? — говорит Анна, мама еще одного ученика.

Чиновники vs реальность: где правда?

Конечно, в Днепровском районе есть школы, руководители которых позаботились о котельных, полностью обогревающих помещение.

Интересно, что столичные чиновники считают, что в Киеве все школы, где нет отопления из-за российских обстрелов, переведены на дистанционное обучение. Но это не так — иначе зачем бы родители поднимать «бучу» в Сети? Дети мерзнут в школах Днепровского района №272, №128, №125. В классах холодно, и электрообогреватели не помогают.

«Утром в 128 школе в одном из классов начальной школы было 7 градусов», — пожаловалась мать одного из учеников в соцсети.

«Наш класс решил до конца недели онлайн. С понедельника будем смотреть, закупили обогреватели», — написала еще одна мама ученика.

Другая мама ей отвела: «У нас стоят обогреватели, но они с +6 прогрели до +10».

«Наш прогрели до 13-14. Выключать обогреватели не будут круглосуточно, написали есть кому следить», — рассказала еще одна мама школьника.

«Мы в 128 школе. Наш класс прогрелся с +4 до +7, в школу пошли только двое детей, остальные онлайн, планируем с понедельника выходить, может прогреется», — добавила еще одна мама.

Какая должна быть температура в школе?

По словам Сергея Чумака, главного государственного санитарного врача Киева, в Санитарном регламенте прописаны все действующие условия учебного процесса в учебных заведениях.

«Если температура в помещении учебного заведения ниже нормы, то администрация заведения должна принимать решение о форме проведения обучения. В Киеве сейчас многие школы переведены на дистанционное обучение из-за отсутствия теплоснабжения», — рассказал ТСН.ua Сергей Чумак.

Согласно нормам, температура воздуха должна быть:

в классных комнатах — 17-20 ° C ;

в мастерских по обработке металла и дерева — 16–18°C ;

в спортивном зале — 15-17 ° C ;

в раздевалках при спортзале — 19-23 ° C ;

в актовом зале — 17-20 ° C ;

в библиотеке — 16-18 ° C ;

в медицинских кабинетах — 21-23 ° C ;

в рекреациях — 16-18 ° C ;

в спальных помещениях — 18-20 ° C ;

в вестибюле и гардеробе — 16-19 ° C ;

в санитарных узлах — 17-21 ° C ;

в душевых — не ниже 25°C.

ТСН.ua обратился за разъяснениями по ситуации с отоплением в школах Днепровского района в КГГА. Нам сообщили, что районное управление образования готовит ответ. Надеемся, нам расскажут, кто придумал такой «эксперимент» с замораживанием детей и учителей в холодных классах. Как только ответ придет, мы его опубликуем. А пока остается надеяться на здравый смысл взрослых людей, которые все же не будут морозить школьников в холодных классах и коридорах.

Кстати, родители приглашают чиновников посетить школы, куда, по их распоряжениям, оказывается, можно приводить детей, и самим попытаться высидеть 5 уроков в холодных классах и сходить в «замороженные» туалеты.