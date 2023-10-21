В КМВА объяснили, где спасаться во время вероятных блэкаутов в столице

В столице сейчас функционирует около 20 "Пунктов незламности", однако в случае блекаута их количество может увеличиться до 1000.

По прогнозам энергетиков, в случае ракетных атак врага Киев может оставаться без света и тепла на 7 часов.

Готовы снова развернуть "Пункты незламности" в столице и какое их количество рассказал руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко в интервью ТСН.ua.

По его словам, сейчас в Киеве продолжают функционировать около 20 "Пунктов незламности", еще около 500 находятся в режиме готовности.

"В случае необходимости мы можем оперативно нарастить их количество до показателей прошлого сезона. Тогда, напомню, в столице было открыто более 1000 "Пунктов незламности". На полную мощность они заработают только в случае блэкаута. Напомню, что эти объекты должны обеспечивать жителей теплом, водой, светом, интернетом, местами для отдыха", — сказал Попко.

Он подчеркнул, что следует различать – "Пункты незламности" и места обогрева. "Пункты незламности" размещаются в зданиях коммунальной, государственной собственности или в мобильных пунктах ГСЧС. В то время как пункты обогрева могут размещаться в других общественных местах – супермаркеты, АЗС, рестораны и т.д.

"Если возникнут критические ситуации с электроснабжением, то во время стабилизационных отключений мы просим не нагружать "Пункты незламности" без крайней необходимости", — говорит Попко.

Руководитель КМВА призвал киевлян заранее узнать расположение ближайшего "Пункта незламности". Карту можно посмотреть на сайте nezlamnist.gov.ua.

Отметим, что Киев переживает вторую сложную осень в условиях войны. Год назад (21 октября) Киевскую городскую военную администрацию возглавил Сергей Попко именно в разгар массированных ракетных ударов врага по Киеву. Руководитель КМВА рассказал сайту ТСН.ua, о самых сложных моментах работы в условиях войны, как город готовится к возможным ракетным ударам сейчас, какова ситуация с укрытиями и обороной города в случае повторного наступления оккупантов на Киев.

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