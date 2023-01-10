В КГВА рассказали, чем и как сбивают ракеты и "Шахиды" в Киеве и какая у них эффективность

На обороне Киева стоят зенитно-ракетные комплексы NASAMS, IRIS-T, Crotale, зенитные САУ Gepard и другие системы, эффективно сбивающие российские ракеты и дроны.

Об этом для сайта ТСН.ua рассказал руководитель Киевской городской военной админстрации Сергей Попко в эксклюзивном интервью.

"Это вооружение – современные и системы ПВО, которое Украина продолжает получать от наших партнеров, а украинские защитники быстро их овладевают и эффективно применяют. Лучшее тому доказательство – последняя атака столицы «Шахидами», когда искусная работа ПВО уничтожали 32 из 32 вражеских БПЛА ", – заметил он.

Попкков призвал украинцев помогать работе ПВО, пользуясь "ЕПВО". Посредством этого приложения украинские защитники сбили уже не одну цель, получив информацию от неравнодушных о движении ракет.

"Установите его на свой смартфон. И если вы увидели воздушную цель, то нужно открыть «ЕПВО» на телефоне. Затем – выбрать тип воздушной цели, направить смартфон в направлении движения цели и нажать большую красную кнопку. Через несколько секунд специалисты противовоздушной обороны увидят вашу отметку на карте. Приложение достаточно эффективно. Уже не одна ракета была сбита именно благодаря неравнодушным гражданам", — рассказал чиновник.

Украина в ближайшее время получит американскую систему противовоздушной обороны Patriot, которая будет развернута в максимально сжатые сроки. По его словам, эта ЗРК существенно усилит украинскую ПВО.

"Кроме того, со многими странами-партнерами постоянно ведутся переговоры по предоставлению других различных видов вооружения, способных эффективно уничтожать ракеты и БПЛА врага", — добавил Попко.

Готов ли Киев к возможной повторной атаке из Беларуси

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прогнозирует, что Россия может попытаться осуществить повторное наступление на Украину. Под угрозой снова Киев. Об этом заявили президент Владимир Зеленский и министры обороны и иностранных дел Резников и Кулеба.

Военный эксперт Николай Саламаха выразил мнение, что если российские и белорусские войска создадут ударную группировку и попытаются повторно пойти на Киев, их ждет разгром.

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