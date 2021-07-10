В Коломыю слетелись пилоты на авиафестиваль и стали на защиту местного аэропорта, что хотят закрыть

В Коломыю слетелись пилоты на авиафестиваль и стали на защиту местного аэропорта, что хотят закрыть

Поддержал аэродром и телеведущий Дмитрий Комаров.

Несколько сотен пилотов слетелись сегодня в Коломыю на традиционный авиафестиваль Ивана Купала. Среди пилотов и Дмитрий Комаров. Кроме авиафестивалю, ведущий канала 1+1 прилетел поддержать пилотов коломийского аэродрома, который уже через несколько месяцев просто может перестать существовать.

О большой радости и проблеме малой авиации в сюжете корреспондента ТСН Александра Загородного.

Руководитель полетов Александр Жуков едва успевает крутить головой. У него с десяток бортов в воздухе, а здесь с востока подходит сразу 7 самолетов. Самолеты только заруливают, в воздухе новые гости — вертолеты из Житомира зависают над взлетной полосой.

Кто летает, как летает и с какими документами — за всем этим внимательно следит государственный авиаинспектор. «В принципе из года в год дисциплина становится все на более высоком уровне, люди уже привыкли, знают что такое техника», — убеждает госинспектор по авиаконтролю Госавиаслужбы Украины Виктор Якобчук.

Знают свою технику, хорошо летают, но не в горах. Большинство пилотов летит в Коломыю, чтобы отсюда отправиться в Карпаты, где полеты непростые. Это уже традиция, опытный пилот, организатор авиафестивалю Игорь Табанюк, берет несколько экипажей и ведет за собой в район Говерлы.

Новости Украины: в Коломые традиционно проводят авиафестиваль "Ивана Купала"

Но коломийский аэродром из-за чиновничьих дрязг уже в ближайшие месяцы может просто перестать существовать, убеждает государственный авиационный инспектор, об этом говорят и сами пилоты. Местные власти хотят превратить аэропорт на коммунальное предприятие, пока оно получит новые сертификаты, в Коломые летать не смогут месяцами, если вообще их получат. «Мы слетелись со всей Украины и не только и из ближнего зарубежья люди в поддержку этого аэропорта, чтобы оно имело право на жизнь», — говорит пилот Владимир Шибаев.

Поддержать аэропорт Коломые и его пилотов приехал и Дмитрий Комаров. Ведущий канала 1+1 сегодня осуществляет мечту двух уже немолодых гуцулов. Те всю жизнь прожили в горах, а сегодня увидят наконец их с воздуха.

«Если с этим аэропортом что-то произойдет — это будет трагедия для украинского туризма, для украинской авиации. Я думаю, что все сообщество пилотов, журналистов, общество должены поддержать. Вы посмотрите, что происходит — люди отдыхают, празднуют, могут прикоснуться к тому, что кажется недостижимым», — убежден телеведущий.

Пилоты едва успевают съесть по куску мяса и сразу вылетают в горы. Они спешат — пока погода над Карпатами хорошая и аэропорт в Коломые еще работает.

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