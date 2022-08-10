В Командовании Воздушных сил ВСУ рассказали о вражеских самолетах, которые были на аэродроме в Крыму

Во вторник, 9 августа, на военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке в аннексированном Крыму прозвучала серия мощных взрывов.

Сейчас на захваченном русскими аэродроме оккупанты размещали истребители и бомбардировщики. В частности, это самолеты Су-30СМ, Ил-76, Су-24М. Там тоже, возможно, были вертолеты.

Об этом на телемарафоне рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"По взрыву видно, что уничтожен состав авиационного вооружения, была детонация серьезная. Будем надеяться, что техника уничтожена так же, как и состав. Потому что было видно несколько взрывов по территории фактически всего аэропорта", — говорит Игнат.

По его словам, аэродром опасен, ведь расположен на подлете в Украину. "С этого аэродрома постоянно ежесуточно слетали самолеты оккупантов Они патрулируют в Черном море постоянно, меняются только самолеты и экипажи", — подчеркнул спикер командования Воздушных сил ВСУ.

Напомним, что 9 августа на захваченном россиянами военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке (Крым) прозвучала серия мощных взрывов.

Впоследствии появилась первая официальная реакция Украины на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили российско-оккупационным властям "о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах".

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