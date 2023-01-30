"В конце февраля": эксперт рассказал о новых дронах, которые могут появиться у врага

Взрывы на военных объектах Ирана в ночь на 29 января произошли накануне вероятной очередной поставки дронов-камикадзе в Россию. Однако на производство беспилотников этот удар пока не повлияет.

Такое мнение в коменнтарии для ТСН.ua высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Я не думаю, что это повлияет на поставки дронов, потому что все, что имеет критическое значение – такое производство в Иране происходит под землей, – говорит Коваленко. – То, что было уничтожено на поверхности – это какие-то складские помещения или то, что не является критически важным. Производство баллистических ракет, БПЛА Иран сконцентрировал именно под землей. У него есть опыт того, что по их территории постоянно кто-то наносит удары".

Однако, по словам Коваленко, такой удар неизвестных союзников Украины уже можно расценивать как неплохой "звоночек".

"Является ли это сигналом того, что удары будут продолжаться? Если рассматривать вопрос с этой стороны, то да, мы увидели, что ПВО Ирана не защитила критические объекты. Почти вся ПВО не является достаточно эффективной для противодействия высокотехнологичному оружию. Насколько существенными будут такие влияния в дальнейшем – это зависит от того, какие выводы сделает именно та сторона, которая принимала участие в уничтожении объектов.Производство БПЛА критически не пострадало, но другие объекты имели достаточно серьезные проблемы. Не исключено, что этот удар будет иметь влияние на Иран.Эта страна может задуматься. Если в этот раз это был какой-то дрон, а завтра, например, будет полноценная противобункерная ракета, то произойдет полноценное уничтожение производства. Это хороший "звоночек", – считает эксперт.

По словам Коваленко, удар по военным объектам был нанесен перед тем, как Иран должен поставить России новую партию дронов, которых пока у оккупантов осталось не очень много. Именно поэтому в последние дни в Украине не происходит атак с помощью этого вооружения.

"Россияне пока не получили третью партию, поэтому у них исчерпывается вторая партия. Третью партию, примерно 300-350 дронов, должны получить в конце февраля — начале марта. Удар по Ирану можно расценивать как состоявшийся накануне поставки очередной партии дронов", – резюмирует Коваленко.

В свою очередь, в командовании Воздушных сил ВСУ говорят, что в России, судя по уменьшению атак с помощью беспилотников, есть определенный дефицит дронов.

"В октябре враг применял их почти каждый день, сейчас — не так часто", — сообщил спикер командования Юрий Игнат.

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