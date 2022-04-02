В Конотопский район из РФ зашло большое количество вражеских войск: ситуация в Сумах и области 2 апреля

В Конотопский район из РФ зашло большое количество вражеских войск: ситуация в Сумах и области 2 апреля

Руководитель ОВЦА призвал жителей Конотопского района не выходить на улицу без особой нужды.

Ночь в Сумах прошла спокойно, несмотря на несколько воздушных тревог. В то же время оккупанты остаются в области на территории от Белополья до Конотопа, где окапываются. В Конотопский район с территории РФ зашло большое количество вражеских войск.

ТСН.ua собрал последнюю информацию о ситуации в Сумах и области за прошедшие сутки, 1 апреля.

Ситуация в городе Сумы

Ночь на 2 апреля в городе прошла спокойно. В Сумах, пострадавшем от вражеских обстрелов, продолжают возобновлять работу АЗС, магазины и коммунальный транспорт. Постепенно в Сумах приступят к работе и учреждениям культуры и искусств. График работы и программу каждое учреждение будет определять самостоятельно.

1 апреля в городском роддоме появилась на свет девочка.

Город Сумы продолжает принимать переселенцев. По информации заместителя городского главы Станислава Полякова, Сумы приняли и разместили на временное пребывание 17 беженцев из Тростянца и Белополья.

Ситуация в области

Председатель ОВЦА Дмитрий Живицкий сообщил, что по состоянию на 2 апреля опасными остаются Конотопский и северная часть Роменского районов, где до сих пор есть войска врага, которые по-прежнему активно двигаются в разных направлениях.

"Орки бушуют от Белополья до Конотопа. Правда не долго этому продолжаться! Окапываются, поэтому нам ямы для них рыть не придется, облегчают задачу! Прошу жителей Конотопщины держаться, не выходить на улицу без особой нужды, быть осторожными! Ситуацию мы хорошо знаем и работаем! Самая темная ночь — перед рассветом", — подчеркнул он.

Также глава области отметил, что продолжается восстановление жизни в освобожденных громадах.

"Завозим продукты, лекарства, предметы гигиены. Продолжаем восстанавливать инфраструктуру, связь, транспортное сообщение. Частично в Тростянце возобновили электроснабжение, работаем дальше и по другим громадам. Провели встречу с представителями промышленных предприятий. Восстанавливаем экономику, производство. Все работаем как "единый кулак" и поддерживаем друг друга", — отметил Живицкий.

Ситуация в Сумской области по состоянию на 2 апреля 12:00:

Конотопский район

Большое количество вражеских войск зашло с территории России. Сформирован условный "коридор", через который происходит постоянное движение военной техники из Киевской и Черниговской областей в обратном направлении в Россию. Они очень боятся местных жителей и наших военных, поэтому открывают хаотический огонь по людям, которые появляются возле этой техники или вдоль движения колонн.

В Бурыни войска РФ 1 апреля обстреляли дома мирных жителей. У одного мужчины огнестрельное сквозное ранение. Его доставили в больницу и оказывают медицинскую помощь. Также в Бурыни оккупанты также обстреляли гражданскую машину с людьми. Двоих местных с огнестрельными ранениями вчера утром передали медикам. Позавчера в больницу района доставили местного жителя, который попал под вражеский обстрел в поселке Дубовязовка. Вчера, 1 апреля, мужчина скончался.

Шосткинский район

Вечером, 31 марта, между Белопольем и Путивлем военные РФ задержали гражданскую машину с жителями Шосткинского района. Известно, что у людей забрали телефоны и обещали дать им место для ночлега. После этого связь с задержанными исчезла. По состоянию на вчера их местонахождение неизвестно, телефоны выключены.

Сумский район

Оккупанты вели хаотический огонь по с. Басовка. Повреждены нежилые помещения.

Как сообщил глава ОВЦА Дмитрий Живицкий, вчера стало известно, что в российский плен попал военный Вооруженных Сил Украины из Сумской области. В течение долгого времени парень не выходил на связь с родными, а вчера его матери поступило видео в вайбере, что сына захватили в плен.

Также российские оккупанты захватили в плен заместителя председателя Новослободской ОТГ Конотопского района Сумской области.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 38-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Читайте также: