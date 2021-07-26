В Коростене подросток, сорвался с 10-метровой высоты, получил только перелом руки

В Коростене подросток, сорвался с 10-метровой высоты, получил только перелом руки

Юноша не рассказывает, как произошло событие

В Коростене на Житомирщине в Древлянском парке подросток сорвался с 10-метровой скалы и остался жив, говорится в ТСН.14.00.

О 14-летнем парне, который упал на скалу и травмировался, сообщили свидетели. Они услышали стон и попросили полицейских, которые патрулировали парк, проверить, есть ли внизу кто живой. Так копы и обнаружили подростка. Он был в сознании, но с травмой руки.

Медики скорой, которых вызвали на место, самостоятельно не смогли добраться до пострадавшего, поэтому вызвали спасателей. Те нашли обходные пути и спустились к пострадавшему. Носилками подняли до скорой.

Парень отделался переломом руки. Сейчас полиция выясняет, кто сопровождал ребенка в парке.

«Он ничего не объяснял, почему и как, или здесь друзья были, он говорил, что просто споткнулся, упал и дальше он не помнит», — рассказывают спасатели.

Новости Украины: в Житомирской области подросток сорвался с 10-метровой скалы и остался жив

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку