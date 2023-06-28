В Краматорске на месте попадания ракеты обнаруживают все новые тела погибших: количество постоянно обновляется

Под заваленной плитой обнаружили еще двух человек.

Уже по меньшей мере 8 погибших и более 5 десятков раненых в Краматорске. Вчера вечером россияне запустили по городу две ракеты. Одна попала в самый центр города, в пиццерию, в которой было полно людей. Потолок и стены обрушились и под завалами оказались десятки людей. Спасатели извлекали их всю ночь, говорится в ТСН.

Время от времени людей с места попадания просили разойтись или хотя бы отойти подальше от места взрыва – россияне могли нанести повторный удар, но никто не уходил. Для многих там под обломками самые родные люди.

Среди погибших трое детей — 17-летняя девушка, работавшая в пиццерии, и две сестренки-близнецы 14-ти лет. Среди раненых, в частности, 8-месячный младенец и трое иностранцев.

Спасатели продолжают разбирать завалы. Кран, работающий на месте, поднял одну из самых больших плит и под ней обнаружили тела еще двух человек, говорят правоохранители. Но все же надеются, что будут обнаружены и живые.

Среди погибших трое детей — 17-летняя девушка, работавшая в пиццерии, и две сестренки-близнецы 14-ти лет.

В эпицентре взрыва также оказались многоквартирные дома, торговые помещения, автомобили, почтовое отделение и другие сооружения, в которых вылетели окна и двери.

В эпицентре взрыва также оказались многоквартирные дома, торговые помещения, автомобили, почтовое отделение и другие сооружения

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