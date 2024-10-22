В Краматорске взорвали автомобиль начальника боевой подготовки ВСУ: что известно (фото)

По информации ТСН.UA, взрывное устройство было заложено в машину заранее и сдетонировало при попытке завести автомобиль.

В Краматорске Донецкой области взорвали автомобиль начальника боевой подготовки ВСУ. Мощный взрыв прогремел во вторник, 22 октября, в 09:30.

По информации ТСН.UA, взрывное устройство было заложено в машину заранее и сдетонировало при попытке завести автомобиль.

Офицер в тяжелом состоянии.

В Краматорске взорвали автомобиль начальника боевой подготовки ВСУ/Фото: из соцсетей

По предварительным данным, неизвестные заложили взрывное устройство под служебный автомобиль марки Mercedes-Benz ML.

В Краматорске взорвали автомобиль начальника боевой подготовки ВСУ/Фото: из соцсетей / Фото: из соцсетей

Взрывчатка сработала в тот момент, когда автомобиль марки Mercedes-Benz ML начал движение. Водителя в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Напомним, 21 октября Полтавский ТЦК и СП сообщил о самоубийстве мужчины. Но у полиции совсем другая версия трагедии.