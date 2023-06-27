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В кранах никопольцев впервые после подрыва Каховской ГЭС в кранах появилась вода, но по ней есть предостережение

Автор
Ольга ПавловскаяОльга Павловская
Дата публикации
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Время на прочтение
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В кранах никопольцев впервые после подрыва Каховской ГЭС в кранах появилась вода, но по ней есть предостережение

Фото: Pexels

Эту воду пока можно использовать как техническую, потому что она с повышенным содержанием хлора.

Централизованное водоснабжение возвращается в Никополь. Сети уже начали заполнять, сообщил городской водоканал, говорится в ТСН.

Однако сейчас эта жидкость непригодна для питья, поскольку имеет повышенное содержание хлора для дезинфекции труб. Давление понижено, поэтому вода в кранах появилась далеко не у всех потребителей.

Весь Никопольский район и часть Криворожского, в общей сложности 200 тысяч человек, остались без водоснабжения из-за стремительного обмеления Каховского водохранилища после теракта россиян на ГЭС.

С тех пор коммунальщики работают, чтобы брать воду из других источников. В населенные пункты уже более двух недель привозят цистерны. Также льготным категориям бесплатно раздают бутылированную воду. Жители вынуждены собирать и дождливую для бытовых нужд.

 

Напомним, что в Николаевской области после подтопления ушла вода, во дворах людей все покрыто камышом. Воду из колодцев брать нельзя, ведь она имеет неприятный запах. Все имущество людей повреждено, а огороды уничтожены.

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