В "красном" Николаеве вакцинирована только треть горожан, а ситуация с COVID критическая

Смертность высока среди невакцинированных.

После того, как Николаевская область оказалась на пороге "красной" зоны карантина, люди стали активнее вакцинироваться от коронавируса.

У пунктов COVID-прививок образовались очереди, рассказали в ТСН.Ранок 26 октября.

Медики говорят: аншлаг начался после того, как в конце прошлой недели приняли решение официально перевести Николаевщину в "красную" зону. За день только в одном пункте привилось 500 горожан. Одни вакцинируются, чтобы не заболеть коронавирусом, другие — чтобы иметь право работать.

В целом, в области и в самом Николаеве ситуация с заболеванием и смертностью неутешительна. По данным медиков, все умершие не были вакцинированы. Количество выздоравливающих вдвое меньше, чем количество новых больных. Так что больницы уже переполнены.

Новости Украины: Ровенская и Николаевская области перешли в "красную" зону карантина

Самая сложная ситуация в самом Николаеве. Именно здесь львиная доля всех больных. Новоприбывших пациентов в три раза больше тех, кого уже можно выписать домой. Больницы заполнены на 79%. Кровати с кислородными точками загружены на 76%. В настоящее время вакцинированы только треть горожан. Несмотря на то, что в городе развернули 20 пунктов вакцинации, очереди там начали появляться только тогда, когда область решила перевести в красную зону.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0-800-602-019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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