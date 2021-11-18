В "красной" Виннице людей поощряют вакцинироваться от COVID: что разыгрывают

В "красной" Виннице людей поощряют вакцинироваться от COVID: что разыгрывают

Область перешла к "красному" уровню из-за роста больных коронавирусом.

В Виннице, которая с 18 ноября оказалась в "красной" зоне карантина, поощряют местных жителей прививаться от коронавируса.

Об этом рассказал корреспондент ТСН.Ранок 18 ноября.

Отмечается, что только в областном центре открывают ежедневно новые центры COVID-вакцинации. Горожан даже мэрия поощряет призами. Сегодня, кстати, очередной розыгрыш велосипедов и телевизоров.

К слову, лидер в области по количеству прививок – это городок Ладыжин. Там вакцинировано более 70% населения.

Следует отметить, что в Винницкой области решили усилить карантин из-за большого количества больных коронавирусом и госпитализированных. Пока общественный транспорт работает без всяких изменений. Пассажиров пускают в троллейбусы и трамваи только через переднюю дверь. В салоне - только места для сидения. Сертификаты о вакцинации пока никто не проверяет. Преимущественно все горожане на остановках – в масках.

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Ограничения предусматривают закрытие магазинов и кафе, если 100% продавцов и посетителей не вакцинированы. Маленькие кофейни, начинающие работать с самого утра, открылись. Проверкой таких заведений должны заниматься специальные рейдовые бригады.

Что касается учебных заведений, то большинство школьников отправили на дистанционку. Правда, это касается только учеников 5-11 классов и тех школ, где учителя не имеют прививок. Младшие школьники сегодня сели за парты.