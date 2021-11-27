В "красной" зоне остаются 19 регионов Украины: как соблюдают карантин и как проходят проверки

В "красной" зоне остаются 19 регионов Украины: как соблюдают карантин и как проходят проверки

В полиции говорят — каждый день проверяют соблюдение карантина в общественном транспорте, ресторанах и кафе.

В Украине по состоянию на утро субботы, 27 ноября, зафиксировано 14 200 новых случаев коронавируса. Это на полторы тысячи меньше, чем накануне. Однако количество тех, у кого течение болезни продолжается с осложнениями, до сих пор велико — более трех тысяч. Умерло 568 украинцев. В "красной" зоне до сих пор остаются 19 регионов страны, в том числе и Киев, где показатель заболеваемости теперь самый высокий.

О том, много ли нарушителей выявляют – 27 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

В полиции говорят — с 1 ноября — с тех пор, как Киев перешел в "красную" зону — статистика улучшается. За первую неделю выявили более 1300 нарушений. За последнюю – вчетверо меньше.

Штраф – неважно, для водителя или пассажира – за проезд без сертификата – от 17 до 34 тысяч гривен, точную сумму определяет суд. Столько же может потерять посетитель магазина или кофейни.

Проверки в столице — говорят в полиции — проводят почти каждый день. Однако сколько денег взыскали с нарушителей в бюджет — еще не подсчитали.

Детальнее смотрите в сюжете на видео:

Коронавирус в Украине: много ли нарушителей карантина обнаруживает полиция

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним:

Врач-анестезиолог объяснил, почему в Украине один из самых высоких показателей смертности в мире из-за COVID-19. Разница в количестве летальных исходов объясняется только уровнем вакцинации.

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