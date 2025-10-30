В Кременчуге мужчина открыл огонь в ТЦК: есть раненые

Пистолет / © Freepik

Дополнено новыми материалами

В Полтавской области в городе Кременчуг произошла стрельба в здании ТЦК и СП, двое работников получили ранения.

Об этом сообщили ТСН.ua источники в Полтавской областной власти и полиции.

«Мужчина 1977 года рождения произвел выстрелы из огнестрельного оружия. В результате двое работников ТЦК и СП получили ранения нижних конечностей. У нарушителя изъято оружие», — сообщили в комментарии для ТСН.ua информированные источники в Полтавской областной власти.

В полиции Полтавской области ТСН.ua подтвердили факт обращения.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая выясняет детали.

Позже в Полтавском областном ТЦК и СП сообщили, что инцидент произошел около 16 часов 30 октября.

«При оформлении документов и обязательном осмотре в ответ на вопрос работника полиции относительно наличия запрещенных предметов или веществ, он достал пистолет (предварительно переоборудованный с травматического ТТ) и произвел несколько выстрелов. В результате двое военных получили ранения голени. По состоянию на данный момент военнослужащие находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает», — отметили в ТЦК.

Пока стрелка задержала полиция, продолжаются следственные действия.

