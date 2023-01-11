В Кремле идет борьба за место возле Путина: Жданов объяснил, почему Россия штурмует Соледар

В Кремле идет политическая борьба между основателем частной военной компании "Вагнер" Евгением Пригожиным и Министерством обороны РФ. Какой группе удастся взять Соледар в Украине, та и займет место возле главного "фюрера" Владимира Путина.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.ua.

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"Это не столько война, а политика. Идет конкурентная борьба за место у Путина. Почему Соледар? Они решили, что там самое слабое место в нашей обороне. Поэтому они прекратили активные атаки на Бахмут. Они поняли, что там они не пройдут. Поэтому они решили штурмовать Соледар. Сначала они пошли на окружение с севера-юга, а затем — в штурм в лоб", — рассказал эксперт.

Жданов объяснил, из-за критики "вагнеровцев" Минобороны РФ Шойгу начал собирать возле себя преданных людей. Поэтому российский министр назначил Лапина, обвиняемого в "сдаче" Лимана, командующим Сухопутными войсками РФ.

"Пригожин хочет сделать на этом свою политическую карьеру. Он хочет доказать, что частная кампания намного лучше, чем регулярная российская армия. Таким образом он будет требовать отставки военного руководства ВС РФ и, возможно, его назначения или Кадырова на эту должность ( командующего российских войск в Украине – ред.). Кстати, Кадыров после потери Лимана заявлял, что: "Дайте мне Генштаб, я научу их воевать". Что делает Генштаб? Они понимают, что очень серьезный наезд на них. Соответственно, Шойгу начинает собирать около себя наиболее преданных. Это говорит о назначении Лапина начальником штаба Сухопутных войск. И они начинают подчеркивать, что там воюют также регулярные части ВС РФ. Именно десантные войска. Это самая боеспособная часть армии", — пояснил он.

Напомним, украинский военный, обороняющий Соледар, рассказал, что ситуация в городе "очень сложная" и что "следующие 24 часа будут критическими".

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