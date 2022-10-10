В Кремле победила "партия войны": как мир отреагировал на серию путинских массированных ракетных ударов по Украине

После взрыва на Крымском мосту, Путину понадобилось двое суток, чтобы определиться с "ответом". Ракетный террор, который Кремль устроил Украине в понедельник, 10 октября, был сигналом далеко не украинцам или россиянам, а собственному окружению, которое уже начало публично критиковать генералов из российского Минобороны и Генштаба за поражения на фронте.

Что еще предстоит сделать Путину, чтобы США и Германия наконец-то сняли свое негласное вето на поставку Украине боевых танков, ракет ATACAMS деятельностью 300 км и авиации? Сколько еще российские военные преступники должны убить украинцев и уничтожить критическую инфраструктуру, чтобы США наконец признали Россию страной-спонсором терроризма?

Многим украинцам утро понедельника, 10 октября, напомнило 24 февраля, наглядно продемонстрировав, что путинская Россия будет идти до конца. Похоже, что в аппаратной борьбе в кремлевских кругах окончательно победила так называемая "партия войны" в лице криминального авторитета Пригожина, новоиспеченного липового генерала Кадырова и праворадикальных пропагандистов, уже давно призывающих бить по украинским ТЭЦ, ГТС и правительственному кварталу в Киеве.

После взрыва на Крымском мосту, Путину понадобилось двое суток, чтобы определиться с "ответом". И это был сигнал далеко не украинцам или россиянам, а собственному окружению, которое уже публично критиковало генералов из российского Минобороны и Генштаба за поражения на фронте. Именно поэтому Путин в спешке сменил командующего войной против Украины на генерала Сергея Суровикина, который был в Чечне и Сирии. Однако военных заслуг у него мало. По сообщениям СМИ, именно он командовал операцией по взятию Киева, которая с треском провалилась. А о нем самом пишут, что ему плевать на количество жертв именно среди российских военных, чтобы выслужиться перед царем.

Массированная ракетная атака утром понедельника унесла жизни 11 человек, еще более 60 ранены. В ряде украинских городов после вражеских ударов по ТЭЦ исчезли свет и вода, наблюдались перебои с мобильной связью, поезда курсировали с существенными задержками. Какова же главная цель этого ракетного террора? Как отреагировал Запад? Понял ли свои ошибки? ТСН.ua узнавал.

Цель – украинская власть

Во-первых, в Кремле до сих пор ошибочно считают, что чем больше они будут терроризировать Украину ракетными атаками (авиационные бомбардировки путинские террористы себе позволить не могут, потому что не имеют господства в небе), тем сильнее украинцы будут давить на Зеленского и правительство для заключения мира за любую цену.

Во-вторых, кремлевские военные преступники били по украинской критической инфраструктуре, чтобы оставить людей без света и интернета. Сразу после этого их Telegram-каналы заросли фейками, что Зеленский сбежал в Польшу, посольства стран ЕС срочно эвакуируются, а белорусская армия вступает в войну. Но все это украинцы уже проходили в феврале, и было бы наивно надеяться, что поверят в лживые кремлевские нарративы сейчас.

В-третьих, Путин не может позволить себе очередное унижение на саммите G20 15-16 ноября в Индонезии, куда он собирается уехать лично, как это было на саммите ШОС в Самарканде. Поэтому он стремится достичь временного перемирия из-за ракетного принуждения украинцев и энергетического шантажа Запада, чтобы приехать на Бали, как он считает, "победителем".

Ведь не зря сразу после массированной ракетной атаки и распиаренного Совбеза РФ, где Путин обвинил Украину в попытке взорвать "Турецкий поток", его пресс-секретарь Песков не исключил обсуждение Путиным предложения Эрдогана устроить переговоры по Украине без Украины со странами Запада (США, Франция, Германия Великобритания).

Очевидно, что ни первой, ни второй, ни третьей цели Кремль не достигнет. Но сам факт их существования показывает, что на восьмом месяце полномасштабной войны в Москве так ничего и не поняли. Еще больше это подтверждает заявление заместителя секретаря Совбеза Дмитрия Медведева о том, что целью дальнейших действий РФ "должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины".

The New York Times, описывая последствия российского ракетного террора, указывает, что они лишь повысят боевой дух ВСУ и будут способствовать более быстрым поставкам Украине западного оружия. Владимир Зеленский уже готовится к выступлению на экстренной встрече G7 во вторник после обеда, где без сомнения будут обсуждаться поставки Украине новейшего западного вооружения и более мощные санкции против России. Хотя к вечеру понедельника ЕС и США официально не подтвердили, готовы ли вводить еще более жесткие ограничения.

Большинство американских и европейских политиков, дипломатов и экспертов дописывали в понедельник в Twitter, что Путин обстреливает Украину ракетами от бессилия, потому что его армия на поле боя обречена. Многие называли действия Москвы "чистым злом". Но никакой конкретики по предметной поддержке Украины никто так и не озвучил.

Реакция Запада

Первым, кто мгновенно отреагировал на кровавый ракетный обстрел центра Киева, был посол ЕС в Украине Матти Маасикас, опубликовав в Twitter ужасную фотографию горящих автомобилей, хотя наше Минобороны постоянно упорно советует этого не делать.

С самого утра посол Германии в Украине Анка Фельдгузен написала в Twitter:

"С сотнями киевлян в укрытии. Меня поражает покой, царящий здесь, пока Россия обстреливает детские площадки в центре Киева".

Это уже позже стало известно, что от российских ракетных обстрелов пострадало здание немецкого консульства в Киеве, которое после 24 февраля дипмиссией Германии не использовалось. И, кстати, Германия одна из немногих, очень быстро заявивших, что уже в ближайшие дни Украина получит первую из четырех систем ПВО IRIS-T.

Амбасадор США в Украине Бриджит Бринк тоже дописывала в Twitter:

"Наша команда в безопасности после очередной волны российских ударов по гражданским объектам. Благодарна тем, кто откликнулся и работает, чтобы сохранить нашу безопасность, и с разбитым сердцем за пострадавших здесь и по всей Украине".

Позже этот твит Бриджит Бринк перепостил в Twitter Госдеп США со словами:

"Наши сердца с народом Украины в этот ужасный день. Слава Украине!"

В отличие от 24 февраля, когда все посольства, кроме посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого, эвакуировались, 10 октября такого не было. Хотя США и выпустили рекомендацию американским гражданам срочно покинуть территорию Украины, на этот раз дипломаты переживали российскую ракетную атаку вместе с украинцами. Однако их заявления были скорее традиционным проявлением глубокой озабоченности.

После телефонного разговора Макрона с Зеленским Елисейский дворец опубликовал следующее:

"Президент Эммануэль Макрон срочно пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским после бомбардировок, целью которых сегодня утром стала вся Украина. Он выразил чрезвычайную обеспокоенность тем, что удары привели к жертвам среди гражданского населения".

Позже The Washington Post написала, что на военную помощь Украине Франция потратила меньше, чем, например, Эстония или Чехия. Хотя на недавней встрече лидеров ЕС в Праге Макрон анонсировал создание для Украины специального военного фонда на 100 млн. евро для прямых закупок французского вооружения.

Китай в привычной для себя манере заявил о ракетных обстрелах Киева и других украинских городов без упоминания о России, как будто украинцы это сами сделали. Как в принципе и Индия, призвавшая Украину и Россию к мирным переговорам.

Что-то вроде этого повторил и генсек Альянса Йенс Столтенберг, который то и дело заявляет, что ни в коем случае нельзя допустить войны НАТО с Россией:

"Разговаривал с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и осудил ужасные и неизбирательные атаки России на гражданскую инфраструктуру в Украине. НАТО будет продолжать поддерживать храбрый украинский народ в отпоре агрессии Кремля столько, сколько это потребуется".

Только правительства стран Балтии, Польши и Чехии высказались за снятие ограничений на поставку Украине не только систем ПВО, но и других видов вооружений. Очевидно, он имел в виду тяжелые боевые танки, ракеты ATACAMS дальностью 300 км и авиацию. И желательно об этом объявить на очередной встрече в формате "Рамштайн", вместе с полной изоляцией России.

Однако к вечеру понедельника появилось только такое сообщение госсекретаря США Энтони Блинкена в Twitter:

"Я только что разговаривал с Дмитрием Кулебой, чтобы подтвердить поддержку США Украины после ужасных ударов Кремля сегодня утром. Мы будем продолжать оказывать непоколебимую экономическую, гуманитарную и безопасность, чтобы Украина могла защитить себя и заботиться о своем народе".

РФ нанесла массовый ракетный удар по Украине

10 октября оккупанты ракетами и беспилотниками атаковали почти всю территорию Украины

Во время массовой атаки 10 октября РФ выпустила по территории Украины 83 ракеты. 43 из них сбила противовоздушная оборона. Власти сообщили об обстрелах в Харькове, Киеве, Львове, Кременчуге, Николаеве, Днепропетровщине, Хмельницкой, Сумской, Ивано-Франковской, Полтавской областях и других населенных пунктах.

По последним данным, в результате обстрела армии РФ 10 октября погибли 11 человек и травмированы — 89 человек. Всего повреждено 117 объектов, из них 35 жилых домов.

В частности, в столице во время ракетной атаки погибли пять местных жителей. Еще более полусотни получили разные ранения.

Российский историк и политолог Андрей Зубков объяснил, что Путин, отдав приказ о массовых ракетных ударах, подтвердил свой план – разрушить энергосистему Украины до зимы.