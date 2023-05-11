В Кремле постоянно заявляют, что "не начинали воевать всерьез": Маломуж объяснил, зачем

РФ постоянно говорит, что не воюет "всерьез" с Украиной, и говорит о том, что имеет какие-то мощные резервы.

Спикер диктатора Путина Дмитрий Песков объяснил, почему Россия так медленно действует в Украине. По его словам, страна-агрессор проводит так называемую "СВО", а не войну. Он сказал, если вести войну, это совсем другое дело, это полное уничтожение инфраструктуры и городов.

На кого рассчитано такое заявление и с какой целью он говорит об этом, рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua генерал армии, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж.

"В первую очередь, военное руководство и сам Путин и Песков уже отчетливо видят, что они проиграют на поле боя и находятся перед возможностями большого провала в целом на фронте. А это поражение, которое будет чрезвычайно мощным по существованию режима Путина, а возможно и его падение", – говорит Маломуж.

По его мнению, именно поэтому Кремль блефует и говорит о том, что у него есть какие-то мощные резервы, что РФ еще не начинала широкомасштабные военные операции и не перешла к "настоящей" войне.

"Хотя Путин уже на параде назвал это войной. Понятно, что они будут говорить о мощных резервах, намекая на ядерное оружие, которым они хотят уничтожить полностью наше государство. То есть такие угрозы уже переходят в реальность, потому что предпосылки к освобождению территорий и задачам мощных ударов по войскам России уже близки. Уже потеряли примерно 70% профессиональной силы. Поэтому другого формата нет — нечем пугать. Но я думаю, что перспектив нет, это грозы от бессилия и страха большого поражения", – подытожил экс-разведчик.