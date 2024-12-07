В Кривом Роге 11-летний парень во время ракетного удара спас всю свою семью: что он сделал

11-летний мальчик спас свою семью во время российского удара по Кривому Рогу. 11 ноября оккупанты попали баллистикой по обычной жилой многоэтажке города. На месте вспыхнул пожар, разбило целые этажи. Тогда четыре человека погибли, еще 11 получили ранения.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

11-летний Платон Толстый из Кривого Рога уберег родных во время удара баллистикой. Он заставил маму и сестру во время тревоги немедленно спрятаться в коридоре.

Эта часть - единственная, уцелевшая в доме. В результате удара ракеты по пятиэтажке 11 ноября четыре человека погибли. Еще 14 пострадали. Среди раненых был и Платон. Сейчас уже выздоровел и вернулся к занятиям. Живет вместе с семьей у родственников.

Последствия обстрела дома

И хотя почти все его вещи уничтожены в результате взрыва – мечтает только о победе. А вот родные благодарят его за сохранившиеся жизни

"Это чудо, просто чудо, что он посмотрел, что он позвал, что мы успели", – говорит мать мальчика.

"Ты мне сделал очень большой подарок на всю жизнь, что вы остались живы. Спасибо тебе", – говорит отец мальчика.

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