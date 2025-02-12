В Кривом Роге более 600 домов остались без отопления: в городе произошли столкновения (фото, видео)

В Кривом Роге люди вышли на протест из-за того, что во время морозов остались без отопления. Что известно?

В Кривом Роге на Днепропетровщине во время морозов более 600 домов осталось без отопления. Поэтому люди вышли на акцию протеста, которая закончилась перекрытой дорогой и столкновениями.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Анастасии Невирной.

Доведенные до отчаяния жители Кривого Рога говорят — это единственный способ привлечь внимание властей и заставить "Теплоцентраль" дать отопление. Что этот отопительный сезон в Кривом Роге простым не будет, стало понятно еще в ноябре. Без отопления тогда оказались около 1000 домов. В "Теплоцентрали" тогда оправдывались: у предприятия долги, нехватка персонала и старые сети, которые сгнили из-за плохого качества воды. Тогда дать тепло в дома горожан удалось только после вмешательства профильного министерства, но ненадолго. Потому что теперь вышла из строя одна из крупнейших котельных — в "Теплоцентрали" говорят, что из-за плохой воды, которая потекла по трубам после российского теракта на Каховской ГЭС.

В Кривом Роге люди остались без отопления

Осенью менять и латать изношенные сети съехались десятки бригад со всей Украины. Но это город не спасло.

Юлия показывает нам квартиру соседей. До недавнего времени здесь жил пожилой мужчина — испытания холодом он не выдержал, съехал на дачу. Температура в комнатах — десять градусов. В квартире самой Юлии немного теплее: греет кондиционер и электропанели. Суммы за электричество выходят сумасшедшие. Но самое интересное, что за холодные батареи "Теплоцентраль" тоже требует деньги.

"За январь месяц мы заплатили за отопление 1000 гривен примерно, а за свет мы заплатили 2700", — говорит Юлия Кобылянская.

Не начислять деньги за услугу, которой нет — этого требуют митингующие. Доведенные до отчаяния протестующие заблокировали движение на магистрали. Успевают потолкаться с водителями, но не расходятся. Наконец на место приезжают заместитель городского головы и руководители "Теплоцентрали".

Акция протеста в Кривом Роге

Но когда в домах будет тепло – ответа не дают. Говорят, на ремонт котельной уйдет не меньше недели. В ближайшие дни в Кривом Роге синоптики прогнозируют до минус десяти.

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