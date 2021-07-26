В Кривом Роге из-за реорганизации больниц медики на 2 месяца остались без зарплаты

Реорганизация медучреждений в городе создала проблемы работникам больниц.

В Кривом Роге на 2 месяца медики коммунальных медицинских учреждений города остались без заработной платы. Городские власти решили реорганизовать и объединить несколько медучреждений города, а потому, что отдельные учреждения как юридическое лицо, стали находиться в процессе ликвидации, НСЗУ прекратила финансировать их, а следовательно и медики больницы перестали получать заработную плату (с 15 мая 2021) .

Почему так произошло, разбирался ТСН.ua.

В Кривом Роге, как и по всей Украине, стартовала медицинская реформа вторичного звена, которая предусматривает финансирование в соответствии с соглашениями, подписанными с НСЗУ. Из-за невыполнения тех или иных требований НСЗУ может расторгнуть договоры с медучреждениями и прекратить финансирование. Чтобы этого не произошло, как вариант — объединение между собой двух или нескольких больниц в одно юридическое лицо, предусматривающий сокращение административного персонала, но оставляет медиков на местах.

С января 2021 в Кривом Роге детские больницы №1, №2, больницы №4, №14 и детская стоматологическая поликлиника не заключили договора с Национальной службой здоровья Украины. Поэтому, чтобы и в дальнейшем получать финансирование, администрация этих учреждений обратилась к Криворожского городского головы с просьбой присоединить и юридически объединить "слабые" лечебные учреждения с более мощными. Впрочем, в горсовете решили добавить к этому списку еще и те учреждения, которые имеют заключенные договора с НСЗУ и помощи, как таковой, не нуждаются.

Так, 12 мая 2021 на сайте Криворожского городского совета был обнародован проект реорганизации лечебных учреждений города путем присоединения. В список перечня лечебных учреждений, подлежащих юридическом присоединению, были внесены успешные больницы №4, №8, №9, №10, №11.

17 мая этого года лечебные учреждения, подлежащих реорганизации и юридической ликвидации, получили телефонограммы о создании ликвидационных комиссий, которые подписал глава управления здравоохранения Криворожского горсовета Константин Мурашко, заседание профильной комиссии по рассмотрению проекту реформирования было назначено на 21 мая 2021 года, а внеочередная сессия городского совета на 26 мая 2021 года.

"В целом трудно понять, как за сутки смогли подготовить реорганизацию 26 больниц большого города. В управлении здравоохранения сообщили, что к мэру обратились 26 главных врачей коммунальных медучреждений города, чтобы их больницам помогли, и за сутки городское управление здравоохранения выдало вот такой план. Например, во Львовской области до сих пор дебаты идут по поводу присоединения, уже полгода, если не больше. В Днепре были обсуждения и даже по телевизору транслировались — 4 — 5 месяцев, у нас все решили за двое суток", — рассказывает ТСН. ua врач 8 горбольницы Елена П *.

Проект решения о реорганизации медучреждений Кривого Рога был вынесен на внеочередную сессию горсовета. Некоторые из депутатов просил отложить его рассмотрение, поскольку сам проект, опубликованный на сайте горисполкома, по их мнению, был "сырой" и недоработанный и не содержал перечень учреждений, которые будут реорганизовывать, и каким образом.

На внеочередную сессию мськрады, где рассматривался вопрос реорганизации криворожских больниц, пригласили и представителей НСЗУ и департамента управления здравоохранения Днепропетровской ОГА.

"НСЗУ поддерживает запланированную реорганизацию существующей сети учреждений здравоохранения в Кривом Роге, путем реорганизации отдельных заведений", — прокомментировала реорганизации больниц в Кривом Роге директор восточного регионального управления НСЗУ Наталья Чертополох.

Она добавила, что НСЗУ консультировала каждое заведение и городское управление здравоохранения, правда призналась, что представители Службы не осматривали каждую больницу, мол, за последующие предложения отвечает руководитель, который подписывает данные, которые он предоставляет, своей электронной подписью.

В поддержку реорганизации больниц Кривого Рога высказался и заместитель главы областного департамента здравоохранения.

"Город Кривой Рог — не первый в плане реформирования. В Днепре объединили все больницы и сократили персонал экономистов и администрации. То же самое сделали в Никополе, на очереди Павлоград", — сказал заместитель директора департамента здравоохранения ДнепрОГА Алексей Григорук.

За реорганизацию больниц проголосовала промэрское большинство в горсовете. После принятия решения №481 Криворожского городского совета по реформированию медицинской отрасли в городе в лечебных учреждениях начали работать ликвидационные комиссии.

Реформирование за "странным" принципу

В Кривом Роге в процессе реорганизации нарушился принцип "слабый к сильному". Как вот, например, 8 городская больница, которая является второй по мощности больницей в городе, но попала под реорганизацию и присоединяется к гораздо более слабой — 16 горбольнице.

Следует отметить, что 8 больница в целом детская, но имеет взрослые отделения, что, смотря на протяженность Кривого Рога, помогает пациентам удаленного Терновского района не ездить через полгорода в другую больницу, где обслуживают взрослое население.

Работники 8 больницы утверждают, что аудит лечебного учреждения в период 11-12 мая 2021 у них не проводился. Соответственно, не были определены риски изменений финансирования лечебных учреждений, которые потеряют свою юридическую самостоятельность в условиях сотрудничества с НСЗУ.

О том, что их медучреждение собираются присоединять к другому, коллектив 8 больнице узнал случайно, разговоры об этом раньше не йшлися, и с ними никто не советовался, и медучреждение имел все договоры с НСЗУ и получал хорошее финансирование, поэтому "помощи" со стороны не нуждался.

"Криворожская городская клиническая больница №8 КГС", имеет больше койкомест чем в 16-й больнице, а также получает большее финансирование от НСЗУ, является базой для Днепропетровской медицинской академии, но присоединяется то к менее мощной и слабой. Больница №8 заключила с Национальной службой здоровья договора на 7 пакетов медицинских услуг до конца года и является финансово независимой.

8 городская больница 16 городская больница 455 коек 290 коек 26 клинико-диагностических отделений 14 клинико-диагностических отделений Выплаты НСЗУ за 2020 и 3 месяца 2021 — 111, 8 млн.грн Выплаты НСЗУ за 2020 и 3 месяца 2021 — 81 млн.грн На базе учреждения 2 кафедры ГМА - Количество сотрудников — 662 452

"Уже 2 года пытаются задавить нашу больницу. Наше финансирование увеличилось последние годы. Нам не нужна была "помощь". У нас полная комплектация кадров. Мы переживаем за свою больницу, но переживаем и других заведения, это не табачные лавки присоединить. Комиссию создали только после сессии, когда объявили о присоединении. Она не работала вообще. Если бы это была маленькая больница, то это — другое дело, а у нас 450 коек, у нас полгорода лечится", — рассказывает ТСН.ua медработник 8 горбольницы.

В Министерстве здравоохранения, ссылаясь на данные, полученные от Криворожского городского управления здравоохранения на запрос депутатов Верховной Рады Украины от Кривого Рога, к которым обратились медики, о причинах присоединения заведения до 16, а не наоборот, ответили, что "инфраструктура 16 горбольницы существенно более новая, и соответственно мощнее чем у 8 горбольницы".

Криворожане также выступили против присоединения 8 больницы к 16 и зарегистрировали петицию к Криворожскому городскому совету с требованием пересмотреть решение городского совета о реорганизации больниц в части присоединения больницы №8 в больницу №16. За достаточно короткий промежуток времени она набрала необходимое количество голосов, и ее вынуждены были рассмотреть депутаты на очередной сессии горсовета. Но петицию не поддержали.

ТСН.ua направил запрос в Криворожское городское управление здравоохранения с просьбой предоставить обоснование причин присоединения 8-й городской больницы к 16-й, но ответ пока не получил.

Два месяца без зарплаты

Из-за процесса реорганизации больше всего финансово пострадали работники больниц Кривого Рога, которые имеют "реорганизовать — присоединить". 2 месяца они просидели без зарплаты. Некоторым не было даже за что доехать до работы.

"Два месяца люди без денег. У нас медсестра в реанимации работает, она 10 км идет пешком на работу и с работы в такую жару, потому что нет даже за что к работе доехать. У людей дети, кредиты. Нельзя так с медиками", — говорит ТСН.ua врач 8-й горбольницы Елена П *.

В НСЗУ медикам ответили, что в соответствии с положениями нормативных актов, в них отсутствует обязанность, выплачивать заработную плату сотрудникам учреждений здравоохранения, находящихся в процессе реорганизации.

Таким образом, лечебные учреждения, прекратят свое существование в результате юридического присоединении, не будут финансироваться из НСЗУ со дня прекращения существования юридического лица.

С 1 сентября 2021года в Кривом Роге прекратят свое юридическое существование следующие медицинские учреждения: детские больницы №1, №2, городские больницы № 4, №8, №9, №10, №11, №14, детская стоматологическая поликлиника, стоматологические поликлиники: №1, №3, №4, №5, №6. Они не будут получать финансирование от НСЗУ на период перезаключения новых договоров с НСЗУ с 1 сентября 2021 на неопределенный срок.

Через 2 месяца зарплату таки дали

19 июля мэр Кривого Рога Константин Павлов направил экстренную телеграмму в Министерство здравоохранения Украины с просьбой помочь с решением вопроса выплаты медработникам заработанных средств.

"Лечебные учреждения вторичного звена медицинской помощи города — Коммунальные (некоммерческие) предприятия городские больницы №№4, 8, 9, 10, 11, 14, детские больницы №№1, 2, городская поликлиника №5, заключили договора с Национальной службой здоровья "я Украины (далее — НСЗУ) о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий и выполняют обязательства надлежащим образом в полном объеме, все соответствующие документы направлены руководством больниц в НСЗУ. по устной информации от сотрудников НСЗУ, отчеты о медицинских услугах не подписаны, финансирование не проводится из-за отсутствия руководства, соответственно права подписи документов и финансового ресурса. Так за июнь учреждения недополучили средства НСЗУ в сумме почти 9,0 млн грн. Прошу срочно вмешаться в ситуацию для обеспечения бесперебойного финансирования учреждений здравоохранения ", — говорится в экстренной телеграмме.

В конце прошлой недели медикам криворожских больниц, которые находятся в процессе реорганизации, НСЗУ перечислила 9 млн гривен на зарплаты.

Напомним, что в Кривом Роге 14-горбольница оказалась в проблемном положении. НСЗУ прекратила ее финансирование из-за того, что в заведении нет врача-анестезиолога, который является одним из пунктов договора, заключенного 1 апреля 2020 между Криворожской городской больницей №14 и Национальной службой здоровья Украины.

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