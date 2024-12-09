В Кривом Роге мальчик спас семью от ракетного удара, прочитав предупреждение в Telegram: "Никогда не думали, что это может случиться с нами"

В Кривом Роге 11-летний Платон Толстый спас самых родных во время российского удара баллистикой. Мальчик заставил маму и сестру во время тревоги немедленно спрятаться в коридоре. Предупреждение об опасности он прочитал в Telegram-канале "Днепр Alerts".

Об этом мама Платона Ирина Толстой рассказала ТСН в эфире телемарафона.

"Это было неожиданно. Никогда не думали, что такое может случиться вообще со мной, с нами, с нашим домом, с нашими друзьями-соседями, с которым случилось настоящее горе. Нечего сказать”, — рассказала женщина.

Сам герой-спаситель говорит, что хотел бы запомнить этот день. А ужасы о ракетном ударе по их дому ему не снятся.

Платон Толстый/Скриншот с видео ТСН

Мама рассказывает: если бы не сын, они бы не спаслись. Единственное, что уцелело в квартире – пятачок, где они прятались в коридоре и кусок плиты-перекрытия.

"Он молодец. Он прочитал Телеграм-канал, на который подписан, "Днепр Alerts", и там написали "баллистика Кривой Рог, кабанчиком в укрытие". И он сразу прыгнул в первый коридор, позвал нас, и мы тоже пошли. Может, не так быстро, просто шли, я по дороге набирала мужу, чтобы он тоже спрятался, и когда он поднял трубку, нас уже засыпало. Я кричала, нас засыпает, мы дома, в квартире на пятом этаже”, – рассказала Ирина Толстой.

По ее словам, все друзья-соседи были очень рады увидеть Платона, когда он вышел во двор.

"Все прибежали обниматься и очень плакали за Кириллом (погибшим в результате атаки — ред.)" — говорит мама.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Баллистика, Кривой Рог! РЕБЕНОК СПАС СЕМЬЮ ОТ СМЕРТИ! ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПОДРОБНОСТИ В ТСН

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