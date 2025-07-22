В Кривом Роге посреди города поселились дикие звери: люди напуганы, а чиновники ничего не делают

Лиса / © Pexels

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Стая лисиц поселилась в центре Кривого Рога. Хищников видят здесь и днем. Избавиться от необычных соседей — невозможно. Потому что оказалось, что алгоритма, как выселить лисиц из центра города не существует.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Анастасии Неверной.

С недавних пор лисы стали звездами криворожских пабликов. Потому что поселились в самом центре города.



«Жилые многоэтажки, большой парк с аттракционами для детей, остановки, магазины. В общем очень густо населенный микрорайон. И просто вот здесь, в системе сетей теплоснабжения, проходящих под землей поселилась стая лисиц. Местные говорят видели по меньшей мере пятерых», — говорит корреспондент ТСН.

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Больше всего от такого соседства страдает Неля Биленко. Ее дом в считанных метрах от лисьей норы. Из тайника звери выходят в основном вечером, рассказывает женщина и направляются на поиски пищи. Начинают с ее двора.

«У соседей котики были, всех котов попередавливала, и видимо она то что голодная, худые. Я боюсь, у меня собачка маленькая, вот в доме сидит, я не могу ее на улицу выпустить», — говорит женщина.

Далее рассказывает, госпожа Неля, лисы взялась за кур. Как-то с мужем вернулись домой и ужаснулись. Тогда лиса уничтожила несколько десятков птиц.

Женщина бросилась звонить по инстанциям. Однако куда не обращалась, слышала — лисы не в нашей компетенции. То же отвечали и другим жителям. Председатель местного ОСМД, говорит умеет решить любой вопрос. А здесь ответа не нашла.

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Случаи, когда лисы идут в села и города не единичны. Взрывы, уничтоженные леса и голод, гонят диких животных ближе к людям.

Дикие звери, поселившиеся рядом с жильем, кроме всего несут еще и опасность инфицирования бешенством. Специалисты советуют обязательно прививать всех домашних животных. И собственно больше ничем помочь не могут.

Зоозащитники подтверждают — службы, призванной решить этот вопрос, в Украине не существует, как и четкого алгоритма действий. Поэтому эстафетная палочка в проблеме лисиц в центре города снова возвращается к местной власти.

«Стоило бы обратиться в органы местного самоуправления для того, чтобы они могли помочь людям организовать отлов животных и переместить ее в естественную среду», — говорит юрист ОО UANIMALS Алина Сорока.



Мнения жителей района в котором поселились звери разделились, одни их жалеют и подкармливают, другие боятся и страдают. Чиновники и другие службы ищут законный способ этих хвостатых выселить. А лисы тем временем обживаются в очевидно комфортной для них городской норе.

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на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН 14:00 21 июля. БУДАНОВ раскрыл ПЛАН ПУТІНА⚡️Лисиці ЗАХВАТИЛИ Кривой Рог