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- Эксклюзив ТСН
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В Кривом Роге посреди города поселились дикие звери: люди напуганы, а чиновники ничего не делают
В Кривом Роге посреди города поселились лисы, которые охотятся на домашних животных.
Стая лисиц поселилась в центре Кривого Рога. Хищников видят здесь и днем. Избавиться от необычных соседей — невозможно. Потому что оказалось, что алгоритма, как выселить лисиц из центра города не существует.
Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Анастасии Неверной.
С недавних пор лисы стали звездами криворожских пабликов. Потому что поселились в самом центре города.
«Жилые многоэтажки, большой парк с аттракционами для детей, остановки, магазины. В общем очень густо населенный микрорайон. И просто вот здесь, в системе сетей теплоснабжения, проходящих под землей поселилась стая лисиц. Местные говорят видели по меньшей мере пятерых», — говорит корреспондент ТСН.
Больше всего от такого соседства страдает Неля Биленко. Ее дом в считанных метрах от лисьей норы. Из тайника звери выходят в основном вечером, рассказывает женщина и направляются на поиски пищи. Начинают с ее двора.
«У соседей котики были, всех котов попередавливала, и видимо она то что голодная, худые. Я боюсь, у меня собачка маленькая, вот в доме сидит, я не могу ее на улицу выпустить», — говорит женщина.
Далее рассказывает, госпожа Неля, лисы взялась за кур. Как-то с мужем вернулись домой и ужаснулись. Тогда лиса уничтожила несколько десятков птиц.
Женщина бросилась звонить по инстанциям. Однако куда не обращалась, слышала — лисы не в нашей компетенции. То же отвечали и другим жителям. Председатель местного ОСМД, говорит умеет решить любой вопрос. А здесь ответа не нашла.
Случаи, когда лисы идут в села и города не единичны. Взрывы, уничтоженные леса и голод, гонят диких животных ближе к людям.
Дикие звери, поселившиеся рядом с жильем, кроме всего несут еще и опасность инфицирования бешенством. Специалисты советуют обязательно прививать всех домашних животных. И собственно больше ничем помочь не могут.
Зоозащитники подтверждают — службы, призванной решить этот вопрос, в Украине не существует, как и четкого алгоритма действий. Поэтому эстафетная палочка в проблеме лисиц в центре города снова возвращается к местной власти.
«Стоило бы обратиться в органы местного самоуправления для того, чтобы они могли помочь людям организовать отлов животных и переместить ее в естественную среду», — говорит юрист ОО UANIMALS Алина Сорока.
Мнения жителей района в котором поселились звери разделились, одни их жалеют и подкармливают, другие боятся и страдают. Чиновники и другие службы ищут законный способ этих хвостатых выселить. А лисы тем временем обживаются в очевидно комфортной для них городской норе.
на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН 14:00 21 июля. БУДАНОВ раскрыл ПЛАН ПУТІНА⚡️Лисиці ЗАХВАТИЛИ Кривой Рог