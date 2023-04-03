В Кривом Роге произошел взрыв в жилом доме: что известно (фото)

Несущие конструкции не пострадали, а вот межкомнатные перегородки разрушены и выбиты стекла в подъезде.
В Кривом Роге утром 3 апреля произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме по улице Черниховского. По предварительной информации от спасателей, взорвался газ в квартире.
Об этом ТСН.ua сообщили в ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
"В квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома, предварительно, произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате возник пожар на общей площади 70 квадратных метров", — прокомментировал руководитель пресс-службы Сергей Ковтонюк.
Погибших в результате взрыва не обнаружили. Четыре человека пострадали, еще десять человек спасли сотрудники ГСЧС.
Пожар ликвидировали около 8:10 утра. Разрушений несущих конструкций дома не обнаружили. Частично разрушены межкомнатные перегородки в квартире, выбиты стекла в первом подъезде. Продолжается обследование дома.
Напомним, в Кривом Роге на Днепропетровщине мужчина дважды уклонился от мобилизации. На суде он признал вину, его наказали.
Читайте также: