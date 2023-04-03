В Кривом Роге произошел взрыв в жилом доме: что известно (фото)

Несущие конструкции не пострадали, а вот межкомнатные перегородки разрушены и выбиты стекла в подъезде.

В Кривом Роге утром 3 апреля произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме по улице Черниховского. По предварительной информации от спасателей, взорвался газ в квартире.

Об этом ТСН.ua сообщили в ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

"В квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома, предварительно, произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате возник пожар на общей площади 70 квадратных метров", — прокомментировал руководитель пресс-службы Сергей Ковтонюк.

Фото очевидцев из Сети

Погибших в результате взрыва не обнаружили. Четыре человека пострадали, еще десять человек спасли сотрудники ГСЧС.

Пожар ликвидировали около 8:10 утра. Разрушений несущих конструкций дома не обнаружили. Частично разрушены межкомнатные перегородки в квартире, выбиты стекла в первом подъезде. Продолжается обследование дома.

Фото очевидцев из Сети

Напомним, в Кривом Роге на Днепропетровщине мужчина дважды уклонился от мобилизации. На суде он признал вину, его наказали.

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