В Кривом Роге прощаются Еленой Кулик и тремя ее детьми, убитыми ракетой РФ (фото)

Российская ракета влетела прямо в квартиру семьи.
В четверг, 14 ноября, в Кривом Роге Днепропетровской области прощаются с женой и детьми Максима Кулика, погибшими из-за удара РФ.
Об этом сообщила корреспондентка ТСН Ольга Павловская и местные Телеграммы-каналы.
Сегодня в городе проходит церемония прощания с 32-летней Еленой Кулик и тремя ее детьми: 10-летним Кириллом, 2-летним Демидом и 2-месячной Ульяной. Их жизнь унесла ракета россиян, попавшая прямо в квартиру семьи. Из семьи выжил только отец – 33-летний Максим.
Елену, ее двух сыновей и дочь-младенца искали под завалами более 20 часов. Отец детей выжил, потому что при ударе он готовил завтрак на кухне. Взрывной волной его отбросило на нижний этаж.
Всего в тот день в Кривом Роге четыре человека погибли, а 14 получили ранения в результате удара. Среди пострадавших – двое детей. Угрозы для их жизни нет.
Смерть семьи в Кривом Роге
В понедельник, 11 ноября, военные РФ попали баллистической ракетой в многоэтажку в Кривом Роге. В ней полностью разрушены квартиры с первого по пятый этажи одного из подъездов. Из-за "прилета" известно о многих пострадавших, среди которых и дети.
Впоследствии стало известно, что под завалами спасатели ищут женщину и троих ее малолетних детей. Их отец выжил. После атаки россиян его взрывной волной отбросило на нижний этаж.
Впоследствии из-под завалов атакованного РФ дома извлекли тела погибшей женщины и троих ее детей. Выжил только отец Максим, который в момент прилета вышел на кухню, чтобы приготовить завтрак. Вражеская атака оборвала жизнь Елены, Кирилла, Демида и Ульяны.
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