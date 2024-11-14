В Кривом Роге прощаются Еленой Кулик и тремя ее детьми, убитыми ракетой РФ (фото)

В четверг, 14 ноября, в Кривом Роге Днепропетровской области прощаются с женой и детьми Максима Кулика, погибшими из-за удара РФ.

Об этом сообщила корреспондентка ТСН Ольга Павловская и местные Телеграммы-каналы.

Сегодня в городе проходит церемония прощания с 32-летней Еленой Кулик и тремя ее детьми: 10-летним Кириллом, 2-летним Демидом и 2-месячной Ульяной. Их жизнь унесла ракета россиян, попавшая прямо в квартиру семьи. Из семьи выжил только отец – 33-летний Максим.

Кривой Рог прощается с Еленой Кулик и тремя ее детьми. Фото: Телеграмм-канал "СВОИ. Кривой Рог".

Елену, ее двух сыновей и дочь-младенца искали под завалами более 20 часов. Отец детей выжил, потому что при ударе он готовил завтрак на кухне. Взрывной волной его отбросило на нижний этаж.

Всего в тот день в Кривом Роге четыре человека погибли, а 14 получили ранения в результате удара. Среди пострадавших – двое детей. Угрозы для их жизни нет.

В Кривом Роге прощаются с семьей Кулик: матерью Елена и тремя ее детьми. / Фото: ТСН

В Кривом Роге прощаются с семьей Кулик: матерью Елена и тремя ее детьми. / Фото: ТСН

В Кривом Роге прощаются с семьей Кулик: матерью Елена и тремя ее детьми. / Фото: ТСН

В Кривом Роге прощаются с семьей Кулик: матерью Елена и тремя ее детьми. / Фото: ТСН

Смерть семьи в Кривом Роге

В понедельник, 11 ноября, военные РФ попали баллистической ракетой в многоэтажку в Кривом Роге. В ней полностью разрушены квартиры с первого по пятый этажи одного из подъездов. Из-за "прилета" известно о многих пострадавших, среди которых и дети.

Впоследствии стало известно, что под завалами спасатели ищут женщину и троих ее малолетних детей. Их отец выжил. После атаки россиян его взрывной волной отбросило на нижний этаж.

Впоследствии из-под завалов атакованного РФ дома извлекли тела погибшей женщины и троих ее детей. Выжил только отец Максим, который в момент прилета вышел на кухню, чтобы приготовить завтрак. Вражеская атака оборвала жизнь Елены, Кирилла, Демида и Ульяны.

Траур в Кривом Роге: город прощается с убитыми ракетой матерью и тремя детьми

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