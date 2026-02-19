В Кривом Роге взволнованный ребенок мобилизованного обратился в полицию с сообщением, что отца долго нет дома и попал в приют. / © ТСН

Стали известны подробности истории, которая произошла на днях в Кривом Роге и получила большой резонанс из-за того, что после мобилизации мужчины в этом городе его 13-летний сын остался сам дома и обратился за помощью к местной полиции.

Как рассказали в комментарии для ТСН.ua в окружении мобилизованного Дмитрия П., по их данным, события разворачивались следующим образом: мужчина жил со своим сыном, мать ребенка в течение последних лет находилась в Финляндии. После того, как Дмитрий на днях направился в ТЦК и пришел туда обновить данные, он был мобилизован. Его 13-летний сын в это время находился дома, у него был перелом руки и после продолжительного отсутствия отца дома начал за него волноваться и обратился за помощью в полицию. Впоследствии он был направлен в интернат. По словам окружения мобилизованного мужчины, с ним. мужчиной, пока нет связи.

Сегодня, 19 февраля, после того, как ситуация получила еще больший резонанс, этот случай публично прокомментировал Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

В своем посте в соцсети он достаточно резко написал о следующем: «В сети распространилась информация, которая вызвала справедливое возмущение: в Кривом Роге 14-летнего мальчика оперделили в детское учреждение после того, как его отец пошел в ТЦК обновить данные и перестал выходить на связь. Из-за мобилизации отца ребенок остался один и оказался в интернатном учреждении. Я не мог оставить это без реакции, ведь речь идет о базовом праве ребенка на семью».

Кроме того, Лубинец добавил: «Нам удалось установить: 14-летний мальчик временно устроен в Центр социально-психологической реабилитации детей в Кривом Роге. Его отец, фактически самостоятельно воспитывающий сына с 2022 года (мать находится за границей), был мобилизован после визита в ТЦК. Однако юридически факт единоличного воспитания оформлен не был. Служба по делам детей еще в 2023 году не раз рекомендовала подать и оформить необходимые документы, однако этого отец не сделал. Именно это и привело к нынешней ситуации».

По данным Лубинца, этот случай не единичный.

«В последнее время мы уже фиксируем подобные ситуации мобилизации родителей или опекунов, когда из-за ненадлежаще оформленных документов дети фактически оказываются без должной правовой защиты. Ситуация показала простую, но очень важную вещь: если ребенка фактически воспитывает один из родителей, это обязательно должно быть оформлено юридически. Иначе государство не видит реальную картину и не может полноценно защитить ни ребенка, ни взрослого. В военное время это может иметь серьезные последствия».

Родственница отказалась: что дальше

В то же время, по данным криворожских пабликов, мобилизованный ныне Дмитрий П. ранее якобы пытался разрешить ситуацию с опекунством в суде, но якобы судебное заседание было отложено. В городском совете Кривого Рога этот факт опровергают.

Кроме того, чиновники городского совета отметили, что в Кривом Роге проживает сестра матери мальчика, но она не планирует забирать этого ребенка к себе.

«Мать ребенка не лишена родительских прав и не отказывалась от воспитания сына. Сейчас она изъявила желание приехать за сыном и забрать его к себе в Финляндию (на поездку в Украину ей нужно около 3 дней — Ред)», — сообщил городской совет Кривого Рога на своем официальном сайте.

Как выяснил ТСН.ua, несовершеннолетний сын мобилизованного мужчины действительно находился дома сам, имея перелом руки. Этот факт нам подтвердил представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Днепропетровской области Алексей Урлаткин.

Мать едет в Украину

Алексей Урлаткин рассказал о том, какое продолжение получила эта история.

«С матерью мальчика связались, она направляется в Украину. Ребенок находится в учреждении (Центр соцреабилитации для детей — Ред.). У ребенка есть дедушка и бабушка, фактически занимавшиеся этим мальчиком. Так сложилось, что ребенок находился с отцом. Отец взял документы и пошел в ТЦК. Ребенок обратился в полицию (после того, как отец долго не возвращался домой — Ред.). Мы ждем официального ответа от ТЦК и нескольких служб, чтобы иметь объективные данные».

На вопрос о том, почему ребенок обратился в первую очередь не к дедушке с бабушкой, а в полицию, Алексей Урлаткин предварительно говорит, что ребенок «волновался из-за того, что отец пропал».

К этому он добавил, что соответствует действительности информация о том, что у ребенка есть перелом руки.

«Мы держим эту ситуацию на контроле», — говорит Урлаткин.

Но подчеркивает следующее: «Мы всегда подчеркиваем, что нужно выделять возможность и время для оформления документов, чтобы не было таких ситуаций. Это не единичная ситуация. За последние два-три дня есть несколько подобных случаев. Например, человек обратился в суд, чтобы установить опекунство, но не успел, потому как еще нет решения суда. Но человек что-то делал…».