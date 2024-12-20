Россияне нанесли ракетный удар по жилому дому в Кривом Роге: фото, видео

В Кривом Роге на Днепропетровщине из-за атаки россиян пострадали шесть человек, среди которых 15-летняя девочка. Город россияне уже второй день атакуют баллистикой. Ракета попала в двухэтажный дом.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Ольги Павловской.

Оккупанты атаковали 2-этажный дом, который превратился в руины. Из-под завалов вытащили двух человек - отца и дочь. Их сразу доставили в больницу. Жизнь вне угрозы, успокоили медики.

Взрыв прогремел после одиннадцати вечера, когда почти все жители были дома.

"Лежал на кровати. Взрыв. На меня упала рама. Потом встал. Выйти не мог, до из рамы дверь выпала. Я вышел, пошел соседу помогать спасать", - говорит пострадавший.

Последствия удара по Кривому Рогу

Комната, где спала, кухня и коридор - это все, что осталось от квартиры Инны. Еще две комнаты упали со второго этажа.

"Вся жизнь в этом доме прошла! Три поколения здесь жило. Еще мои дедушка и бабушка! Ни одной фотографии не осталось! Все было в той комнате", - говорит женщина.

Взрыв был такой силы, что ванны разбросало по двору.

В результате ракетной атаки побито около двух десятков частных домов и три многоэтажки. Люди приходят в себя от шока. Пострадала еще и больница поблизости.

Россияне обстреляли Кривой Рог

"Выбиты почти все окна. Пациенты были переведены в другую больницу. Они не пострадали. Их жизнь в безопасности Избитые дома обследуют, чтобы установить, нет ли угрозы дальнейших разрушений", — говорит Евгений Ситниченко, глава Криворожского РВА.

Жители собирают то, что уцелело, и закрывают выбитые стекла.

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